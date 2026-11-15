Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie Data publicării: 15.11.2026 06:58 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Navă lovită de o dronă în Marea Neagră, la 12 kilometri de Sfântu Gheorghe. Ministrul Apărării: „Nu sunt pierderi de vieți omenești” România produce din nou energie cu ambele reactoare de la Cernavodă. Ce putere au atins Două tramvaie s-au ciocnit frontal într-o intersecție din București. Un călător a ajuns la spital. Care ar fi fost cauza accidentului Facultatea care nu mai ține pasul cu scumpirile. Cursurile, mutate temporar online din cauza facturilor la încălzire și curent Primul oraș din România cu cimitir digitalizat. Traseul spre mormintele celor decedați, disponibil printr-un cod QR Limba română, barieră invizibilă pentru copiii întorși din diaspora. Cât de dificilă e adaptarea lor la școala românească Dependența de telefon, „boala” secolului. Românii petrec aproape trei luni din an pe internet Studiu: Multe dintre alimentele pe care le aruncăm când expiră sunt încă bune de mâncat. Care sunt acestea și când devin periculoase Cătina românească ar putea ajunge pe piețele de top din Asia. „Ginsengul românesc” primește bani europeni pentru publicitate 1987 - SCÂNTEIE PENTRU REVOLUȚIE Cu doi ani înainte de Revoluție, muncitorii fabricii de camioane „Steagul Roșu” au organizat un protest. A fost scânteia care a dus apoi la o revoltă uriașă.Din stradă, oamenii au scandat „Jos Ceaușescu! Jos tiranul! Jos comuniștii!”. Mii de oameni de la alte fabrici și studenți s-au alăturat protestului.Securiștii și armata au intervenit brutal pentru dispersarea mulțimii. Peste 200 de persoane au fost arestate, iar liderii revoltei au fost condamnați. 1920 - PRECURSORUL ONULa Geneva avea loc prima întâlnire a Ligii Națiunilor. Grupul era format ca urmare a traumelor de după Primul Război Mondial. Organizația dorea pacea pe glob.Liga Națiunilor era prima organizație care avea ca scop evitarea războaielor prin negocieri și dialog. Nicolae Titulescu era ales președinte al Adunării Ligii Naționale.În ciuda eforturilor sale, Liga Națiunilor nu a reușit să prevină Al Doilea Război Mondial. Misiunea organizației a fost preluată ani mai târziu de Națiunile Unite (ONU).1988 - AMBIȚII SOVIETICENava spațială sovietică Buran realizează primul și ultimul său zbor. Legată de o rachetă Energia, nava decolează din Kazahstan și ocolește planeta de două ori.Fără un echipaj la bord, Buran a ajuns pe orbită, unde a realizat mai multe teste. După 206 minute, nava a aterizat spectaculos, ca un avion pe pistă.Deși a fost considerat un succes, proiectul a fost anulat după dezmembrarea URSS. Buran a fost distrus în 2002, când hangarul în care era depozitat s-a prăbușit. Editor : C.L.B. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre... 2 Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din... 3 Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea... 4 Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe... 5 Un primar din Buzău avertizează asupra efectelor comasării comunelor: „Nu facem altceva...