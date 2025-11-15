Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie

Digistoria

1987 - SCÂNTEIE PENTRU REVOLUȚIE

Cu doi ani înainte de Revoluție, muncitorii fabricii de camioane „Steagul Roșu” au organizat un protest. A fost scânteia care a dus apoi la o revoltă uriașă.

Din stradă, oamenii au scandat „jos Ceaușescu! Jos tiranul! Jos comuniștii!”. Mii de oameni de la alte fabrici și studenți s-au alăturat protestului.

Securiștii și armata au intervenit brutal pentru dispersarea mulțimii. Peste 200 de persoane au fost arestate, iar liderii revoltei au fost condamnați.

1988- AMBIȚII SOVIETICE

Nava spațială sovietică Buran realizează primul și ultimul său zbor. Legată de o rachetă Energia, nava decolează din Kazahstan și ocolește planeta de două ori.

Fără un echipaj la bord, Buran a ajuns pe orbită unde a realizat mai multe teste. După 206 minute, nava a aterizat spectaculos, ca un avion pe aeroport.

Deși a fost considerat un succes, proiectul a fost anulat după dezmembrarea URSS. Buran a fost distrus în 2002, când hangarul în care era depozitat s-a prăbușit.

1920 - PRECURSORUL ONU

La Geneva avea loc prima întâlnire a Ligii Națiunilor. Grupul era format ca urmare a traumelor de după Primul Război Mondial. Organizația dorea pacea pe glob.

Liga Națiunilor era prima organizație care avea ca scop evitarea războaielor prin negocieri și dialog. Nicolae Titulescu era ales președinte al Adunării Ligii Naționale.

În ciuda eforturilor sale, Liga Națiunilor nu a reușit să prevină Al Doilea Război Mondial. Misiunea organizației a fost preluată ani mai târziu de Națiunile Unite (ONU).

