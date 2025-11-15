Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie Data actualizării: 15.11.2025 07:55 Data publicării: 15.11.2025 07:44 Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum” Un senator ales pe listele SOS e acuzat că a furat un rucsac în care erau 1.500 de lei și o tabletă Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută de AUR Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în zona Grindu: „O violare a suveranității României” Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite” Mii de copaci au fost plantați de angajații DIGI: „Dacă natura are grijă de noi, trebuie să avem și noi grijă de natură” Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor 1987 - SCÂNTEIE PENTRU REVOLUȚIE Cu doi ani înainte de Revoluție, muncitorii fabricii de camioane „Steagul Roșu” au organizat un protest. A fost scânteia care a dus apoi la o revoltă uriașă.Din stradă, oamenii au scandat „jos Ceaușescu! Jos tiranul! Jos comuniștii!”. Mii de oameni de la alte fabrici și studenți s-au alăturat protestului.Securiștii și armata au intervenit brutal pentru dispersarea mulțimii. Peste 200 de persoane au fost arestate, iar liderii revoltei au fost condamnați.1988- AMBIȚII SOVIETICE Nava spațială sovietică Buran realizează primul și ultimul său zbor. Legată de o rachetă Energia, nava decolează din Kazahstan și ocolește planeta de două ori.Fără un echipaj la bord, Buran a ajuns pe orbită unde a realizat mai multe teste. După 206 minute, nava a aterizat spectaculos, ca un avion pe aeroport. Deși a fost considerat un succes, proiectul a fost anulat după dezmembrarea URSS. Buran a fost distrus în 2002, când hangarul în care era depozitat s-a prăbușit.1920 - PRECURSORUL ONULa Geneva avea loc prima întâlnire a Ligii Națiunilor. Grupul era format ca urmare a traumelor de după Primul Război Mondial. Organizația dorea pacea pe glob.Liga Națiunilor era prima organizație care avea ca scop evitarea războaielor prin negocieri și dialog. Nicolae Titulescu era ales președinte al Adunării Ligii Naționale.În ciuda eforturilor sale, Liga Națiunilor nu a reușit să prevină Al Doilea Război Mondial. Misiunea organizației a fost preluată ani mai târziu de Națiunile Unite (ONU). Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea... 2 Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea... 3 Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din... 4 Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de... 5 O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...