1922 - ÎNCORONAREA ÎNTREGITORILOR

Regele Ferdinand și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia ca suverani ai României Întregite. O catedrală a fost construită special pentru această sărbătoare unică.

Regele Ferdinand a purtat Coroana de Oțel. Pentru Regina Maria a fost făcut o coroană nouă, din aur transilvănean. A fost un simbol al noii unități naționale a românilor.

Încoronarea propriu-zisă s-a făcut afară, sub un baldachin cu însemnele tuturor provinciilor istorice româneşti. Din păcate, România Mare avea să reziste doar 18 ani.

1783 - PRIMUL OM CARE A ZBURAT

Profesorul francez Jean-Francois de Rozier devine primul om care zboară. Inițial propunerea era ca doi criminali să-și asume riscul. Rozier refuză, onoarea era prea mare.

De Rozier a fost pilot de teste pentru frații Montgolfier, inventatorii balonului cu aer cald. Pentru siguranță, primul zbor a fost legat de sol cu o sfoară groasă.

Balonul care îl avea la bord pe De Rozier a stat în aer aproape patru minute. O lună mai târziu, francezul a fost într-un balon care a zburat fără să fie legat de sol.

1815 - EXILUL UNUI ÎMPĂRAT

Napoleon Bonaparte ajungea pe insula Sfânta Elena din oceanul Atlantic, unde a stat în exil forțat până la sfârșitul vieții. Soldați britanici l-au păzit permanent pe împărat.

Cu patru luni înainte, armata franceză, condusă de el, a fost înfrântă decisiv la Waterloo de forţele britanice şi prusace. Primul Imperiu Francez era deja istorie.

Napoleon a murit pe Sfânta Elena după șase ani de exil acolo. Împăratul ori a avut cancer la stomac, ori a fost otrăvit cu arsenic. În 1840, trupul a fost adus în Franța.

