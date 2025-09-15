Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 septembrie

1916 - TANCUL PE CÂMPUL DE LUPTĂ

În timpul Bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă: tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă.

32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial: sprijinirea infanteriei.

Chiar și în prezent, tancul rămâne o armă-cheie pe câmpul de luptă modern. Monștrii metalici de acum nu mai seamănă cu strămoșii lor din Primul Război Mondial.

2001 - BUSH DECLARĂ RĂZBOI

La patru zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis, pentru prima dată, că Statele Unite sunt în război cu teroriștii.

Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David, prin radio. Într-o conferință din aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama bin Laden ca principal suspect.

„Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului” a spus Bush acum 22 de ani.

1959 - ȚARUL ROȘU VIZITEAZĂ CASA ALBĂ

Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic.

Țarul roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în SUA. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri.

Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.

