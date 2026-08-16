Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 august

1960 - O NOUĂ ȚARĂ

Cipru, colonie britanică în acel moment, a devenit o republică independentă. Arhiepiscopul Makarios al III-lea a devenit primul președinte al noului stat. Independența insulei Afroditei trebuia să împace dorința grecilor ciprioți de unire cu Grecia și aspirația turcilor ciprioți de apropiere de Turcia. Dar soluția nu a mers.

După doar trei ani de independență, au izbucnit violențe între greci și turci. Insula a fost divizată pe criterii etnice, deși informal. Republica Cipru este membră a UE din 2004.

1977 - MOARTEA REGELUI ROCK N'ROLL

Elvis Presley, regele rock 'n'roll, este găsit fără suflare pe podeaua unei băi din Graceland, de către logodnica lui, Ginger Alden, la reședința sa din Memphis. Avea 42 de ani. Doctorii au zis că Elvis Presley a murit din cauza unui atac de cord. În ultimii ani de viață, muzicianul devenise dependent de medicamente și se îngrășase foarte mult.

Elvis Presley a fost îngropat pe 18 august, într-un cimitir din Memphis. Dar cineva a încercat să fure sicriul. Așa că Elvis a fost mutat în curtea Graceland, lângă părinții lui.

2004 - MAREA RETRAGERE

George W. Bush a anunțat că Statele Unite încep retragerea a 70.000 de soldați americani din Europa și Asia. SUA se adaptau la lumea de după Războiul Rece. Războaiele din Afganistan și Irak, aflate atunci la început, erau contra unor insurgenți cu armament ușor. Rusia încă era considerată un potențial partener, nu un adversar.

În acel moment, erau 100.000 de soldați SUA în Europa. Majoritatea erau în Germania. Ulterior, din cauza Rusiei, SUA începuse să mute soldați înapoi în Europa.

Editor : A.P.