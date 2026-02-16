digistoria

1930 – FOTBALUL ROMÂNESC SE AFILIAZĂ LA FIFA

Forul de conducere a fotbalului românesc și-a schimbat numele în Federația Română de Fotbal și s-a afiliat FIFA. Erau pregătiri pentru primul Campionat Mondial.

România a fost una dintre cele patru țări europene care au făcut deplasarea în Uruguay. Participarea a fost încurajată de Regele Carol al II-lea, pasionat de fotbal.

Regele a grantat personal fotbaliștilor că nu vor fi dați afară de la locul de muncă din cauza deplasării de trei luni în America Latină, pentru primul Mondial de fotbal.

1960 – ÎNCONJURUL LUMII PE SUB APĂ

Submarinul nuclear american USS Triton pleca din port pentru voiajul de încercare. Acesta era anunțul public. În secret, vasul se pregătea de înconjurul lumii.

S-a scufundat în Atlantic pe 24 februarie și a revenit la suprafață tot în Atlantic, două luni mai târziu. A ocolit America de Sud, a străbătut oceanele Pacific și Indian.

A fost un traseu de 49.491 km. Toată distanța a fost făcută pe sub apă. Triton era cel mai mare, puternic și scump submarin produs vreodată. URSS nu avea nimic similar.

1959 – REVOLUȚIONAR ÎN FRUNTEA GUVERNULUI

Victorios în revoluția pe care a condus-o, Fidel Castro preia funcția de prim-ministru al Cubei. Este prima funcție oficială a liderului care va conduce Cuba până în 2008.

Una dintre primele vizite este în SUA. Vicepreședintele Nixon îl primește și îl descrie ulterior drept „carismatic”, dar slab pregătit și foarte naiv în privința comunismului.

Castro insistă, la început, că nu e comunist. Dar guvernul pe care îl conduce începe să naționalizeze fabrici, ferme și proprietățile cubanezilor bogați, legați de fostul regim.

