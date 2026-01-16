Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 ianuarie

Data publicării:

27 î.Hr. - ÎNCEPUTUL IMPERIULUI ROMAN

Gaius Iulius Cezar Octavian primea titlul de Augustus din partea Senatului Romei. Este sfârșitul republicii și începutul Imperiului. Octavian este primul împărat.

Octavian, fiul adoptiv al lui Iulius Cezar, a terminat reforma începută de acesta, a pus punct războiului civil și a extins granițele țării în Europa și Africa.

Sub Octavian, Imperiul Roman a anexat Egiptul și regiuni care sunt acum parte din Elveția, Austria, Croația, Ungaria și Slovenia. A murit la 75 de ani de cauze naturale.


1945 - HITLER SE MUTĂ ÎN BUNCĂR

Adolf Hitler să mută definitiv în buncărul său din Berlin Aici își petreace restul vieții. Tot aici se căsătorește cu Eva Braun iar apoi se sinucide să nu fie prins în viață.

Buncărul era construit la 8,5 metri adâncime sub grădina clădirii Cancelariei. Avea un tavan făcut din 3 metri de beton armat. Camerele lui Hitler aveau decorațiuni de lux.

Este buncărul prezentat în celebra scenă din filmul „Der Untergang”, în care Hitler dă ordine generalilor săi și se enervează când realizează că rămâne fără soldați.

1979 - CĂDEREA IMPERIULUI

Acum 47 de ani, Mohammed Reza Pahlavi, Șahul Iranului, și familia acestuia, au plecat pentru ultima dată din țara cuprinsă de o revoluție islamică. Șahul a plecat în Egipt.

Exilul trebuia să fie unul temporar, dar a fost permanent. Împăratul și împărăteasa au plecat în exil cu avionul. Unii soldați aflați la scara aeronavei au plâns de tristețe.

Dar revoluționarii islamiști s-au bucurat. După nici o lună, monarhia iraniană, cu 2.500 de ani vechime, era abolită. A fost înlocuită cu regimul care conduce Iran și astăzi.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
3
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
4
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
erfan soltani
5
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 ianuarie
Recomandările redacţiei
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință...
ger frig termometru gettyimages
Gerul revine în România: ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Cod...
trump machado nobel casa alba
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului...
intrarea in sala CCR
CCR dezbate astăzi obiecția privind pensiile magistraților, după trei...
Ultimele știri
Falși pensionari militari folosiți pentru credite uriașe. Zece persoane reținute în Constanța
Curtea de Apel București, așteptată să decidă asupra cererilor de suspendare a doi judecători CCR: Mihai Busuioc și Dacian Dragoș
Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Adevărul
Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile”...
Playtech
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: cele două variante aflate în discuție
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
Nicu Gheară a pus mâna pe telefon și a dat ordin: "Faci echipă acolo! Răspund eu de tot!". Răspunsul a veni...
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...