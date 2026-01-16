Digistoria

27 î.Hr. - ÎNCEPUTUL IMPERIULUI ROMAN

Gaius Iulius Cezar Octavian primea titlul de Augustus din partea Senatului Romei. Este sfârșitul republicii și începutul Imperiului. Octavian este primul împărat.

Octavian, fiul adoptiv al lui Iulius Cezar, a terminat reforma începută de acesta, a pus punct războiului civil și a extins granițele țării în Europa și Africa.

Sub Octavian, Imperiul Roman a anexat Egiptul și regiuni care sunt acum parte din Elveția, Austria, Croația, Ungaria și Slovenia. A murit la 75 de ani de cauze naturale.



1945 - HITLER SE MUTĂ ÎN BUNCĂR

Adolf Hitler să mută definitiv în buncărul său din Berlin Aici își petreace restul vieții. Tot aici se căsătorește cu Eva Braun iar apoi se sinucide să nu fie prins în viață.

Buncărul era construit la 8,5 metri adâncime sub grădina clădirii Cancelariei. Avea un tavan făcut din 3 metri de beton armat. Camerele lui Hitler aveau decorațiuni de lux.

Este buncărul prezentat în celebra scenă din filmul „Der Untergang”, în care Hitler dă ordine generalilor săi și se enervează când realizează că rămâne fără soldați.

1979 - CĂDEREA IMPERIULUI

Acum 47 de ani, Mohammed Reza Pahlavi, Șahul Iranului, și familia acestuia, au plecat pentru ultima dată din țara cuprinsă de o revoluție islamică. Șahul a plecat în Egipt.

Exilul trebuia să fie unul temporar, dar a fost permanent. Împăratul și împărăteasa au plecat în exil cu avionul. Unii soldați aflați la scara aeronavei au plâns de tristețe.

Dar revoluționarii islamiști s-au bucurat. După nici o lună, monarhia iraniană, cu 2.500 de ani vechime, era abolită. A fost înlocuită cu regimul care conduce Iran și astăzi.

