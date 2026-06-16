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Data publicării:
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Din articol
2015 - Trump intră în cursă 1963 - Prima femeie în spațiu 1958 - Prețul libertății

2015 - Trump intră în cursă

Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite.

Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu 50 $ ca să țină pancarte electorale.

În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său: „Make America Great Again”.

1963 - Prima femeie în spațiu

Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în curs spațială. Valentina Tereșkova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu.

Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape trei zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori.

La întoarcere, Valentina Tereșkova a primit titlul de Erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.

1958 - Prețul libertății

Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov.

Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov, câteva luni.

Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului.

Editor : B.E.

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