Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 16 martie

Data publicării:

1867 - PĂRINTELE CHIRURGIEI MODERNE

Chirurgul britanic Joseph Lister a publicat un articol în revista The Lancet în care vorbea despre avantajele sterilizării și igienizării sălilor în care aveau loc operații.

Doctorul Lister a arătat, cu exemple concrete, că spălatul pe mâini, curățarea instrumentelor, folosirea de bandaje sterile și altele reduc semnificativ infecțiile din spitale.

Articolul chirurgului britanic a fost unul revoluționar la vremea aceea. A inaugurat o nouă eră a medicinei. Teoriile lui Joseph Lister sunt de bază și astăzi în spitale.

2014 - VOT CU ARMA LA TÂMPLĂ

Crimeea, regiune autonomă a Ucrainei, a organizat un referendum pentru alipirea la Rusia după ce soldați ruși fără însemne, „omuleți verzi”, au ocupat peninsula.

Referendumul de acum 12 ani a fost boicotat de tătarii din Crimeea și a fost condamnat de Ucraina și de ONU. 96% dintre votanți au susținut unirea cu Rusia.

Rezultatul votului era cunoscut de dinainte. Nu se știe care a fost rezultatul real. Orașul Sevastopol și peninsula Crimeea sunt recunoscute internațional ca ucrainene.

1926 - PRIMA RACHETĂ MODERNĂ

Americanul Robert Goddard a testat cu succes prima rachetă cu propulsie lichidă. Dispozitivul era alimentat cu oxigen lichid și benzină. S-a ridicat la 12 metri în aer.

Era un rezultat modest, dar era începutul erei moderne a rachetelor. Până acum, toate rachetele folosite aveau combustibil solid. Erau artificii care nu puteau fi stinse.

Combustibilul lichid a permis controlul propulsiei. Robert Goddard a continuat să îmbunătățească rachetele sale. Este considerat un pionier al explorării spațiului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Digi Sport
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JURNAL ORA 11 CF 150326_80493
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 martie
JURNAL ORA 11 CF 140326_50505
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 martie
Digi 24_2026_03_13_06_58_02
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 martie
Digi 24_2026_03_12_05_57_38
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 martie
digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 martie
Recomandările redacţiei
castigatori oscar pe scena
Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și...
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea...
plen camera deputatilor
Legea bugetului pe 2026 intră în dezbaterea comisiilor de...
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat...
Ultimele știri
A fost diagnosticată cu o boală gravă, când se aștepta mai puțin. Cum a fost salvată o tânără
Căpitanul unei nave din „flota fantomă” a Rusiei, reținut în Suedia
În Coreea de Nord, prezența la alegeri a ajuns la 99,99%. Kim Jong Un a votat într-o mină de cărbune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Universitatea Craiova nu vrea să audă de un baraj pentru Europa cu FCSB: “Este exclus să vină Mirel Rădoi...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”, folosită de Florin Halagian. Puțini știu care este, de fapt...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
La ce temperatură se plantează roșiile și ardeii în solar. Câte grade trebuie să aibă solul pentru a nu...
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică