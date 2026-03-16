digistoria

1867 - PĂRINTELE CHIRURGIEI MODERNE

Chirurgul britanic Joseph Lister a publicat un articol în revista The Lancet în care vorbea despre avantajele sterilizării și igienizării sălilor în care aveau loc operații.

Doctorul Lister a arătat, cu exemple concrete, că spălatul pe mâini, curățarea instrumentelor, folosirea de bandaje sterile și altele reduc semnificativ infecțiile din spitale.

Articolul chirurgului britanic a fost unul revoluționar la vremea aceea. A inaugurat o nouă eră a medicinei. Teoriile lui Joseph Lister sunt de bază și astăzi în spitale.

2014 - VOT CU ARMA LA TÂMPLĂ

Crimeea, regiune autonomă a Ucrainei, a organizat un referendum pentru alipirea la Rusia după ce soldați ruși fără însemne, „omuleți verzi”, au ocupat peninsula.

Referendumul de acum 12 ani a fost boicotat de tătarii din Crimeea și a fost condamnat de Ucraina și de ONU. 96% dintre votanți au susținut unirea cu Rusia.

Rezultatul votului era cunoscut de dinainte. Nu se știe care a fost rezultatul real. Orașul Sevastopol și peninsula Crimeea sunt recunoscute internațional ca ucrainene.

1926 - PRIMA RACHETĂ MODERNĂ

Americanul Robert Goddard a testat cu succes prima rachetă cu propulsie lichidă. Dispozitivul era alimentat cu oxigen lichid și benzină. S-a ridicat la 12 metri în aer.

Era un rezultat modest, dar era începutul erei moderne a rachetelor. Până acum, toate rachetele folosite aveau combustibil solid. Erau artificii care nu puteau fi stinse.

Combustibilul lichid a permis controlul propulsiei. Robert Goddard a continuat să îmbunătățească rachetele sale. Este considerat un pionier al explorării spațiului.

