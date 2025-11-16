digistoria

2010 - LOGODNA LUI WILLIAM

Palatul Buckingham anunța oficial logodna Prințului William cu iubita lui, Catherine Middleton. Cei doi aveau 28 de ani atunci și se cunoscuseră la facultate, în Scoția.

Prințul William i-a dăruit logodnicei un inel care aparținuse mamei lui. Căsătoria a avut loc un an mai târziu, și a fost un eveniment de anvergură globală.

În prezent, cei doi sunt Prințul și Prințesa de Wales, primii în linia de succesiune la tronul Marii Britanii și celorlalte regate. Au preluat deja mai multe îndatoriri regale.



1979 - METROUL BUCUREȘTEAN

Prima linie de metrou din București era dată în folosință. „Trenul galben fără cai” a început să circule între Timpuri Noi și Semănătoarea. Linia avea 8,63 km și șase stații.

Inaugurarea oficială a metroului a fost făcută o lună mai târziu iar Ceaușescu a mers personal cu una dintre garnituri. Metroul era o mândrie pentru partidul comunist.

Ideea metroului în Capitală data însă din 1909 la recomandarea lui Dimitrie Leonida. În prezent, București este singurul oraș din România care are metrou.



1965 - MISIUNE PE VENUS

URSS trimitea într-o misiune pe Venus sonda spațială Venera 3. A ajuns la destinație pe 1 martie 1966. A fost prima sondă care ajunge pe o altă planetă.

Misiunea a fost un eșec, deoarece sonda nu a ajuns întreagă pe suprafața planetei. URSS a continuat însă cu misiunile pe Venus. Venera 9 a trimis imagini de acolo.

Venus este considerată planeta-soră a Pământului. Au dimensiuni apropiate, dar atmosfera sa este foarte ostilă, având temperaturi înalte și presiune foarte mare.

Editor : Ș.R.