digistoria

Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci Viață grea la bătrânețe. Trei din cinci vârstnici, care trăiesc la orașe, suferă de singurătate Orașul din România care a introdus în mai multe baruri „Angel shot", codul care poate folosit de femeile aflate în pericol Focar de pestă porcină în județul Buzău, fermieri disperați. De teamă, ceilalți localnici au început să-și taie porcii pentru Crăciun 19 clădiri istorice din cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, acum în paragină, ar putea fi preluate de stat Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică Daniel Băluță și-a depus candidatura la Capitală. Sorin Grindeanu, absent de la eveniment Ceață densă în mai multe județe. Vreme frumoasă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță ANM pentru săptămâna viitoare 2010 - LOGODNA LUI WILLIAM Palatul Buckingham anunța oficial logodna Prințului William cu iubita lui, Catherine Middleton. Cei doi aveau 28 de ani atunci și se cunoscuseră la facultate, în Scoția.Prințul William i-a dăruit logodnicei un inel care aparținuse mamei lui. Căsătoria a avut loc un an mai târziu, și a fost un eveniment de anvergură globală.În prezent, cei doi sunt Prințul și Prințesa de Wales, primii în linia de succesiune la tronul Marii Britanii și celorlalte regate. Au preluat deja mai multe îndatoriri regale.1979 - METROUL BUCUREȘTEAN Prima linie de metrou din București era dată în folosință. „Trenul galben fără cai" a început să circule între Timpuri Noi și Semănătoarea. Linia avea 8,63 km și șase stații.Inaugurarea oficială a metroului a fost făcută o lună mai târziu iar Ceaușescu a mers personal cu una dintre garnituri. Metroul era o mândrie pentru partidul comunist.Ideea metroului în Capitală data însă din 1909 la recomandarea lui Dimitrie Leonida. În prezent, București este singurul oraș din România care are metrou.1965 - MISIUNE PE VENUSURSS trimitea într-o misiune pe Venus sonda spațială Venera 3. A ajuns la destinație pe 1 martie 1966. A fost prima sondă care ajunge pe o altă planetă.Misiunea a fost un eșec, deoarece sonda nu a ajuns întreagă pe suprafața planetei. URSS a continuat însă cu misiunile pe Venus. Venera 9 a trimis imagini de acolo.Venus este considerată planeta-soră a Pământului. Au dimensiuni apropiate, dar atmosfera sa este foarte ostilă, având temperaturi înalte și presiune foarte mare.