Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 16 noiembrie Data publicării: 16.11.2026 07:24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1979 - Metroul bucureștean 2010 - Logodna lui William 1965 - Misiune pe Venus Violența în școli ia amploare. Sondaj: Cine cred românii că sunt responsabilii morali pentru agresiunile din rândul copiilor Ludovic Orban anunță când încep negocierile de fuziune a Forței Dreptei cu PNL. Ce spune despre funcția pe care i-o pregătește Bolojan Boris Johnson avertizează că nu există cale de compromis cu Putin: „Guvernul său este obsedat de răzbunare” Turcia a testat o nouă armă împotriva roiurilor de drone: 51 de ținte neutralizate în câteva secunde, fără rachete Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă: „Cred că i-a condiționat” Galați vs Brăila, războiul replicilor online. Cum a reaprins comasarea o rivalitate istorică pe Dunăre Val de avarii după lucrări de modernizare. Cum a ajuns o stradă să fie coșmar pentru locuitori Navă lovită de o dronă în Marea Neagră, la 12 kilometri de Sfântu Gheorghe. Ministrul Apărării: „Nu sunt pierderi de vieți omenești” România produce din nou energie cu ambele reactoare de la Cernavodă. Ce putere au atins 1979 - Metroul bucureșteanPrima linie de metrou din București era dată în folosință. „Trenul galben fără cai” a început să circule între Timpuri Noi și Semănătoarea. Linia avea 8,63 km și șase stații. Inaugurarea oficială a metroului a fost făcută o lună mai târziu, iar Ceaușescu a mers personal cu una dintre garnituri. Metroul era o mândrie pentru partidul comunist.Ideea metroului în Capitală data însă din 1909, la recomandarea lui Dimitrie Leonida. În prezent, București este singurul oraș din România care are metrou.2010 - Logodna lui WilliamPalatul Buckingham anunța oficial logodna Prințului William cu iubita lui, Catherine Middleton. Cei doi aveau 28 de ani atunci și se cunoscuseră la facultate, în Scoția. Prințul William i-a dăruit logodnicei un inel care aparținuse mamei lui. Căsătoria a avut loc un an mai târziu și a fost un eveniment de anvergură globală.În prezent, cei doi sunt Prințul și Prințesa de Wales, primii în linia de succesiune la tronul Marii Britanii și celorlalte regate. Au preluat deja mai multe îndatoriri regale.1965 - Misiune pe VenusURSS trimitea într-o misiune pe Venus sonda spațială Venera 3. A ajuns la destinație pe 1 marti 1966. A fost prima sondă care ajunge pe o altă planetă.Misiunea a fost un eșec, deoarece sonda nu a ajuns întreagă pe suprafața planetei. URSS a continuat însă cu misiunile pe Venus. Venera 9 a trimis imagini de acolo.Venus este considerată planeta-soră a Pământului. Au dimensiuni apropiate, dar atmosfera sa este foarte ostilă, având temperaturi înalte și presiune foarte mare. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre... 2 Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse... 3 Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă... 4 „Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția... 5 Protestul din Parcul Izvor - Marian Neacşu: „Astăzi, românii au dat o lecţie de...