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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 octombrie

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1793 - REGINĂ LA GHILOTINĂ

Regina Maria Antoaneta, soția lui Ludovic al XVI-lea, a fost dusă în Piața Revoluției din Paris, unde o aștepta ghilotina. Regimul revoluționar o acuzase de trădare.

Înainte să moară, s-a adresat călăilor: „Mi-ați luat coroana, mi-aţi omorât soţul şi mi-aţi furat copilul. Doar sângele mi-a rămas, luaţi-l şi pe acesta.”

Maria Antoaneta avea să fie răzbunată niciun an mai târziu. Robespierre, liderul revoluționar care a ordonat ghilotinarea, a fost ucis în același loc și în același mod.

1978 - PAPA DIN SPATELE CORTINEI DE FIER

Cardinalul polonez Karol Wojtyla era ales drept Papă. Și-a luat numele de Ioan Paul al II-lea, în onoarea predecesorului său, care a fost papă 33 de zile.

Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul papă după 455 de ani care nu era italian. Când a ieșit la balconul Basilicii Sfântul Petru, a încălcat tradiția și s-a adresat mulțimii din piață.

Papa Ioan Paul al II-lea este unul dintre cei mai influenți papi din istorie. Are un rol important și în prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de Est. Este sfânt din 2014.

1966 - MADRIGAL ȘI COLINDELE DE CRĂCIUN

Corul Madrigal a cântat pentru prima dată colinde în România comunistă, la Sala Radio, sub pretextul unui recital de „Muzică veche românească”.

La cererea publicului, corul a repetat acest concert după patru zile și după o lună. Anul următor, concertul de colinde al corului Madrigal a fost înregistrat.

Albumul rezultat, „Madrigal - Romanian Carols”, a fost primul și singurul album de colinde din România comunistă. A fost disponibil doar în străinătate.

Editor : C.S.

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