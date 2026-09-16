Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 16 septembrie

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1976 – EROUL DIN EREVAN

Șavarș Karapetian, multiplu campion armean la înot, alerga pe malul lacului Erevan, împreună cu fratele său, când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului.

Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă pentru a salva oamenii.

Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după doi ani.

1979 - EVADARE CU BALONUL

Opt oameni, din două familii din Germania de Est, au fugit în vest cu un balon cu aer cald făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret.

Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți, din diverse părți ale țării, și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din două butelii de gaz.

Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2.000 de metri altitudine și, după 25 de minute, a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.

1955 - RACHETE DIN ADÂNCURI

Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special iar, lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată.

În 1958, URSS producea un submarin special gândit pentru rachete balistice. Un an mai târziu, SUA lansa la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord.

În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice  sunt, poate,  cea mai importantă parte a „triadei nucleare”, pentru că sunt foarte greu de detectat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
Dmitri Peskov
3
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
protest fermieri piata victoriei
4
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Cătălina Ponor, o nouă dezvăluire despre relația cu Octavian Bellu: "Vrei tu vreodată să o bați pe aia?"
Digi Sport
Cătălina Ponor, o nouă dezvăluire despre relația cu Octavian Bellu: "Vrei tu vreodată să o bați pe aia?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sgbagbgbagr
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 septembrie
bgbgb nbza
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 septembrie
Screenshot 2026-09-13 083558
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 septembrie
Screenshot 2026-09-12 082341
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 septembrie
Screenshot 2026-09-11 085853
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 septembrie
Recomandările redacţiei
soldati ucraineni - pokrovsk
Ucraina a lansat contraofensiva „Vivaldi”. General: „Deocamdată, vă...
dragos pislaru inquam octav ganea
Pîslaru: Fermierii merită mult mai mult. Ministerul Agriculturii a...
avion zelenski profimedia-1106216818
Zelenski dezvăluie că dronele ruseşti au atacat Moldova de două ori...
Romania Farmers Protest
Prefectul Capitalei, despre protestul violent: O asemenea organizare...
Ultimele știri
Consiliu European de Securitate: planul Ursulei von der Leyen care poate rescrie arhitectura apărării UE și relația cu NATO
Zelenski anunţă că armata Ucrainei a respins un atac rusesc cu o armă nouă: „E o invenție în curs de testare”
Serviciile de ambulanţă din 17 județe nu au finanțare pentru septembrie. Lider sindical: Încercăm să sensibilizăm preşedintele României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Harry și Meghan își mută copiii la o altă școală, după doar două zile. Ce i-a determinat să ia decizia
Cancan
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
S-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani și a dat lovitura în carieră. Încasează un salariu de...
Adevărul
Arabia Saudită, lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor houthi
Playtech
Ce trebuie să facă proprietarii construcțiilor fără autorizație până în august 2027. Noua procedură pentru...
Digi FM
Mircea Bravo a stat de vorbă cu câștigători reali la Loto: „Sunt oameni care în 6 luni și-au pierdut toți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Lady Gaga, în al nouălea cer după ce a devenit mamă. Își dedică tot timpul bebelușului: „Nu vrea să rateze...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Zendaya, de nerecunoscut la premiile Emmy 2026. Rochia transparentă și tunsoarea pixie au atras toate...
Adevarul
Atacul fostului procuror general al Ucrainei asupra instituțiilor anticorupție ar putea declanșa o criză...
Newsweek
Analist economic: România riscă să retrogradeze la „junk”, în octombrie. Pensiile și salariile, în pericol
Digi FM
Școală de 4 milioane de lei într-o comună fără niciun elev. Primarul ar veni la birou cu elicopterul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei des apă cu electroliți? 5 riscuri pe care ar trebui să le cunoști înainte să transformi acest obicei...
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Discursul care a lăsat o sală întreagă în lacrimi. Michael J. Fox, ovaționat la gala Emmy 2026. Ce a...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...