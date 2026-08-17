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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 august

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1896 - PRIMUL PIETON UCIS DE MAȘINĂ

Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra.

Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km/h.

Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală.

1977 - VAS LA POLUL NORD

Nava sovietică „Arktika”, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave.

Expediția a marcat și 60 de ani de la revoluția lui Lenin. Arktika avea 148 m lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 MW.

Arktika a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear SUA a navigat pe sub gheața polară. Arktika a fost în uz până în 2008. În prezent, este în portul Murmansk.

1876 - AMURGUL ZEILOR

„Amurgul zeilor”, a patra și ultima operă din seria „Inelul Nibelungilor” a lui Richard Wagner a avut premiera la Opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria.

Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu trei zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria „Inelul Nibelungilor”.

Richard Wagner a avut nevoie de 26 de ani să termine cele patru opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.

Editor : C.S.

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