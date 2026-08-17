Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 august Data publicării: 17.08.2026 08:30 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Resturi de dronă, găsite în Marea Neagră, la 1,5 kilometri de plaja Modern din Constanța Alertă pe litoral: două obiecte suspecte, văzute în apa mării într-o singură zi. Autoritățile intervin Accident grav în județul Constanța. Cinci persoane, transportate la spital. A fost chemat şi elicopterul SMURD Dronă doborâtă în județul Galați. Mărturiile localnicilor: „Mi-a fost frică să ies”. Ce au văzut ciobanii Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții David Popovici spune ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi născut în altă țară. „Poate că, la prima vedere, nu pare un avantaj” Replica sfidătoare a Teheranului după ce Trump a spus că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA: „A fost și va rămâne iraniană” Când se va simți efectul scăderii inflației. Dan Suciu, BNR: La alimente nu mai avem creșteri. Presiunile vin din zona de energie O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN a găsit resturile aparatului: „Au fost constatate urme de combustie” 1896 - PRIMUL PIETON UCIS DE MAȘINĂ Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra.Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km/h.Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 1977 - VAS LA POLUL NORDNava sovietică „Arktika”, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave.Expediția a marcat și 60 de ani de la revoluția lui Lenin. Arktika avea 148 m lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 MW.Arktika a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear SUA a navigat pe sub gheața polară. Arktika a fost în uz până în 2008. În prezent, este în portul Murmansk.1876 - AMURGUL ZEILOR„Amurgul zeilor”, a patra și ultima operă din seria „Inelul Nibelungilor” a lui Richard Wagner a avut premiera la Opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria.Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu trei zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria „Inelul Nibelungilor”.Richard Wagner a avut nevoie de 26 de ani să termine cele patru opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii... 2 Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării... 3 Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan... 4 Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile... 5 Momentul cumplit al producerii accidentului de la Ianca, filmat cu o camera de bord