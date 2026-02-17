digistoria

1993 – DRUMUL CĂTRE NATO

Ion Iliescu, președintele României de la acea vreme, se întâlnește la sediul NATO din Bruxelles cu secretarul general al Alianței, germanul Manfred Worner.

Iliescu exprimă oficial dorința României de aderare la NATO. Abia trecuseră trei ani de la Revoluție. În fostele țări comuniste din Europa de Est era încă o situați neclară.

De aceea, de la dorința exprimată de Iliescu și până la înălțarea drapelului României la sediul NATO au trecut 11 ani. România ratase valul de extindere din 1997.

2008 – KOSOVO CERE INDEPENDENȚĂ

Kosovo, o provincie a Serbiei locuită majoritar de etnici albanezi, își declară unilateral independența față de restul țării. Era concluzia războiului din Kosovo, încheiat în 1999.

Serbia a contestat imediat legalitatea proclamației. SUA, Canada și multe state din UE au recunoscut independența. România și Spania sunt printre cele care nu recunosc.

Situația dintre Serbia și Kosovo este agitată și în prezent. Guvernul de la Priștina a depus, în decembrie 2022, cererea de aderare la UE, în ciuda statutului său incert.

1993 – MODIFICAREA GRAMATICII

Academia Română a votat revenirea la scrierea cu „â” în interiorul cuvintelor și la „sunt” în loc de „sînt”. Era anularea unei decizii luate de comuniști în 1954.

Revenirea la ortografia interbelică s-a discutat și votat la propunerea de atunci a președintelui Academiei. Totuși, decizia nu a fost acceptată în unanimitate.

Criticul literar Alex Ștefănescu a explicat, într-un interviu, că prin scrierea cu „â” scoatem în evidență latinitatea limbii române și renunțăm la o schimbare impusă politic.

