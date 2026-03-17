1959 - FUGĂ DIN TIBET

Dalai Lama, liderul spiritual și politic al Tibetului, a fugit din țara lui ocupată de comuniștii chinezi. Deghizat în soldat, a ieșit din palatul din Lhasa, amestecându-se în mulțime.

Avea doar 23 de ani atunci. Oracolul de stat îl sfătuise pe Dalai Lama să plece în exil, deoarece era riscul să fie prins de chinezi. A început o expediție periculoasă către India.

A trecut munții Himalaya pe jos, însoțit de câțiva oameni. A mers doar noaptea, ca să nu fie văzut de chinezi. A ajuns în India pe 31 martie. De atunci, Dalai Lama este în exil.

1861 - UNIFICAREA ITALIEI

Regele Victor Emanuel al II-lea al Sardiniei a proclamat noul Regat al Italiei. Și-a luat titlul de rege al noului stat. Dinastia lui, Savoia, a devenit dinastia domnitoare.

Sardinia era cel mai bogat și liberal dintre statele italiene. Ideea unificării Italiei era populară în epocă. Dar planurile unirii în jurul Sardiniei au fost făcute de contele Cavour.

Statele din nordul peninsulei au votat unirea cu Sardinia. Dar sudul, dominat de puternicul Regat al Celor Două Sicilii, a intrat în Italia după expediția lui Garibaldi.

1969 - PRIMA FEMEIE PREMIER

Acum 57 de ani, Golda Meir a devenit prima și, până acum, singura femeie premier al Israelului. Era a patra femeie din lume în această postură, cea de șef de guvern.

A fost prim-ministru al Israelului, cea mai puternică funcție politică din stat, timp de 5 ani. Golda Meir a primit supranumele de „doamna de fier” a Israelului.

Născută la Kiev și crescută în SUA, s-a mutat în Palestina în perioada interbelică. A avut rol important în drumul Israelului către independență și în războaiele cu arabii.

