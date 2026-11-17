Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 17 noiembrie Data publicării: 17.11.2026 07:32 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1558 - Regina Epocii de Aur 1989 - Revoluția de catifea 1869 - Revoluția comerțului maritim Cum stă România cu rezervele de gaze înainte de iarnă. Anunțul ministrului Energiei „Își vor căuta de muncă în altă parte”. Ce spune Marian Neacșu despre soarta „clientelei de partid” după reforma companiilor de stat Emil Boc, despre comasarea județelor: „În loc de 15, am propus înainte 8 plus două. Vedem cât poate duce căruța” Despăgubiri de 50.000 de euro pentru oamenii atacați de urși și schimbări în ce privește protecția animalelor (proiect) O navă cargo care plecase din Tulcea spre Egipt s-a scufundat în zona economică exclusivă bulgară Dezbateri aprinse pe tema comasării județelor. Dragoș Benea: „Referendumurile nu ar face altceva decât să compromită reorganizarea” Valori termice în creștere, dar ploile și vântul nu dispar. ANM: „Miercuri și joi așteptăm temperaturi între 12 și 20 de grade” Violența în școli ia amploare. Sondaj: Cine cred românii că sunt responsabilii morali pentru agresiunile din rândul copiilor Ludovic Orban anunță când încep negocierile de fuziune a Forței Dreptei cu PNL. Ce spune despre funcția pe care i-o pregătește Bolojan 1558 - Regina Epocii de AurElisabeta I urcă pe tron după moartea surorii sale, Mary. Fiică a lui Henric al VIII-lea și Anne Boleyn, avea doar 25 de ani când a devenit regina Angliei și aduce stabilitate. Domnia ei de 45 de ani este considerată o adevărată epocă de aur în care arta, poezia și literatura înfloresc. Anglia devine astfel un centru al culturii și inovației.Tot în timpul domniei sale, Anglia își extinde teritoriile după ce zdrobește Armada Spaniolă. Elisabeta nu lasă însă un moștenitor, iar dinastia Tudor se încheie cu ea.1989 - Revoluția de catifeaPoliția din Praga intervenea brutal la un miting pașnic al studenților. Reacția violentă a stârnit noi proteste care au dus la prăbușirea regimului comunist din Cehoslovacia. Protestele din 1989 și intervenția violentă au avut și un simbol profund. Aveau loc la 50 de ani de când naziștii închideau universitățile și trimiteau studenții în lagăr.După 11 zile de mitinguri și demonstrații în Cehoslovacia, liderii comuniști ai țării au cedat. Revoluția de Catifea este numită așa deoarece a fost, în mare parte, pașnică.1869 - Revoluția comerțului maritimEste inaugurat una dintre cele mai importante construcții din istorie. Canalul Suez, pentru care s-a lucrat zece ani, avea să revoluționeze comerțul global.Prin acest canal, navele trec din Marea Mediterană direct în Marea Roșie, în drumul lor către Asia. Nu mai e nevoie să fie înconjurată Africa, un drum lung și periculos.Ideea Canalului Suez aparține unui diplomat francez. Proiectul a costat aproximativ 9 mld. $ la banii de azi. Canalul este și acum o arteră vitală a comerțului global. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea... 2 Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de... 3 PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune... 4 Ministrul Justiției, despre anchetarea magistraților de către DNA: „Nu faci decât să muți... 5 Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic...