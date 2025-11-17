Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 noiembrie

Data publicării:
Digi 24_2025_11_17_06_57_48
1989 - REVOLUȚIA DE CATIFEA 1558 - REGINA EPOCII DE AUR 1869 - REVOLUȚIA COMERȚULUI MARITIM

1989 - REVOLUȚIA DE CATIFEA

Poliția din Praga intervine brutal la un miting pașnic al studenților. Reacția violentă a stârnit noi proteste care au dus la prăbușirea regimului comunist din Cehoslovacia.

Protestele din 1989 și intervenția violentă au avut și un simbol profund. Aveau loc la 50 de ani de când naziștii închideau universitățile și trimiteau studenții în lagăr.

După 11 zile de mitinguri și demonstrații în Cehoslovacia, liderii comuniști ai țării au cedat. Revoluția de Catifea este numită așa deoarece a fost, în mare parte, pașnică.

1558 - REGINA EPOCII DE AUR

Elisabeta I urcă pe tron după moartea surorii sale, Mary. Fiică a lui Henric al VIII-lea și Anne Boleyn, avea doar 25 de ani când a devenit regina Angliei și aduce stabilitate.

Domnia ei de 45 de ani este considerată o adevărată epocă de aur în care arta, poezia şi literatura înfloresc. Anglia devine astfel un centru al culturii şi inovaţiei.

Tot în timpul domniei sale, Anglia îşi extinde teritoriile după ce zdrobeşte Armada Spaniolă. Elisabeta nu lasă însă un moştenitor iar dinastia Tudor se încheie cu ea.

1869 - REVOLUȚIA COMERȚULUI MARITIM

Este inaugurat una dintre cele mai importante construcţii din istorie. Canalul Suez, pentru care s-a lucrat zece ani, avea să revoluționeze comerţul global.

Prin acest canal, navele trec din Marea Mediterană direct în Marea Roșie, în drumul lor către Asia. Nu mai e nevoie să fie înconjurată Africa, un drum lung și periculos.

Ideea Canalului Suez aparține unui diplomat francez. Proiectul a costat aproximativ 9 mld. $ la banii de azi. Canalul este și acum o arteră vitală a comerțului global.

