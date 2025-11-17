Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 noiembrie Data publicării: 17.11.2025 07:54 Din articol 1989 - REVOLUȚIA DE CATIFEA 1558 - REGINA EPOCII DE AUR 1869 - REVOLUȚIA COMERȚULUI MARITIM Vremea se răcește brusc, de mâine Tatăl fetiței acuză clinica: Nu aveau aparatură sau trusă de prim ajutor, erau nepregătiți. Au vrut să șteargă toate înregistrările Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Înțepături la adresa lui Bolojan: Să nu confundăm cuvântul reformă cu concedieri Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-o locuință din Galați. Individul suspectat de crimă a fost înjunghiat de un alt bărbat Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci Viață grea la bătrânețe. Trei din cinci vârstnici, care trăiesc la orașe, suferă de singurătate Orașul din România care a introdus în mai multe baruri „Angel shot”, codul care poate folosit de femeile aflate în pericol Focar de pestă porcină în județul Buzău, fermieri disperați. De teamă, ceilalți localnici au început să-și taie porcii pentru Crăciun 1989 - REVOLUȚIA DE CATIFEAPoliția din Praga intervine brutal la un miting pașnic al studenților. Reacția violentă a stârnit noi proteste care au dus la prăbușirea regimului comunist din Cehoslovacia. Protestele din 1989 și intervenția violentă au avut și un simbol profund. Aveau loc la 50 de ani de când naziștii închideau universitățile și trimiteau studenții în lagăr.După 11 zile de mitinguri și demonstrații în Cehoslovacia, liderii comuniști ai țării au cedat. Revoluția de Catifea este numită așa deoarece a fost, în mare parte, pașnică.1558 - REGINA EPOCII DE AURElisabeta I urcă pe tron după moartea surorii sale, Mary. Fiică a lui Henric al VIII-lea și Anne Boleyn, avea doar 25 de ani când a devenit regina Angliei și aduce stabilitate. Domnia ei de 45 de ani este considerată o adevărată epocă de aur în care arta, poezia şi literatura înfloresc. Anglia devine astfel un centru al culturii şi inovaţiei.Tot în timpul domniei sale, Anglia îşi extinde teritoriile după ce zdrobeşte Armada Spaniolă. Elisabeta nu lasă însă un moştenitor iar dinastia Tudor se încheie cu ea.1869 - REVOLUȚIA COMERȚULUI MARITIMEste inaugurat una dintre cele mai importante construcţii din istorie. Canalul Suez, pentru care s-a lucrat zece ani, avea să revoluționeze comerţul global.Prin acest canal, navele trec din Marea Mediterană direct în Marea Roșie, în drumul lor către Asia. Nu mai e nevoie să fie înconjurată Africa, un drum lung și periculos.Ideea Canalului Suez aparține unui diplomat francez. Proiectul a costat aproximativ 9 mld. $ la banii de azi. Canalul este și acum o arteră vitală a comerțului global. Editor : B.E. Etichete: istorie 17 noiembrie cronologie revolutia de catifea canalul suez regina elisabeta i Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii... 2 Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să... 3 Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a... 4 Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost... 5 SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...