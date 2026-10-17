Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 octombrie

1931 - AL CAPONE ESTE CONDAMNAT

Al Capone este condamnat în mod oficial la închisoare pentru evaziune fiscală. Era găsit vinovat în cinci capete de acuzare și a primit 11 ani într-o închisoare federală.

Era sfârșitul carierei de mafiot a lui „Scarface”.

Șapte ani a fost liderul grupării „Chicago Outfit”, care a dominat lumea interlopă din Chicago în perioada Prohibiției.

La început, Al Capone era popular printre oamenii de rând, deoarece ajuta nevoiașii. Dar masacrele pe care le-a ordonat i-au schimbat imaginea și i-au adus sfârșitul.

1814 - INUNDAȚIE CU BERE

O fabrică de bere din Londra a fost scena unuia dintre cele mai bizare accidente. Un butoi de lemn de 6,7 metri înălțime, în care se producea bere, s-a spart brusc.

Valul de bere a lovit alte instalații ale clădirii londoneze.

Între 580.000 și 1,5 milioane de litri de băutură s-au scurs afară. Șuvoiul a spart peretele fabricii și a ajuns pe străzi. O mahala londoneză a fost inundată cu bere. Opt oameni au fost uciși. Cinci dintre ei erau la un priveghi.

Berăria era să intre în faliment din cauza producției pierdute.

1973 - CRIZA PETROLULUI

Arabia Saudită și aliații ei arabi, producători de petrol, decid să nu mai vândă petrol țărilor care au susținut Israelul în timpul războiului de Yom Kippur.

Inițial, au fost vizate SUA, UK, Canada, Japonia și Olanda.

Decizia a declanșat o criză mondială a petrolului. Prețul barilului a crescut de 3 ori în câteva luni, de la 3$ la 12$.

Embargo-ul a durat până în martie 1974. Saudiții au decis să-l încheie după ce americanii le-au promis că le vor vinde arme.

Criza petrolului a avut efecte pe termen lung.

Editor : M.B.