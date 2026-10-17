Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 octombrie

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
1931 - AL CAPONE ESTE CONDAMNAT 1814 - INUNDAȚIE CU BERE 1973 - CRIZA PETROLULUI

1931 - AL CAPONE ESTE CONDAMNAT

Al Capone este condamnat în mod oficial la închisoare pentru evaziune fiscală. Era găsit vinovat în cinci capete de acuzare și a primit 11 ani într-o închisoare federală.

Era sfârșitul carierei de mafiot a lui „Scarface”.

Șapte ani a fost liderul grupării „Chicago Outfit”, care a dominat lumea interlopă din Chicago în perioada Prohibiției.

La început, Al Capone era popular printre oamenii de rând, deoarece ajuta nevoiașii. Dar masacrele pe care le-a ordonat i-au schimbat imaginea și i-au adus sfârșitul.

1814 - INUNDAȚIE CU BERE

O fabrică de bere din Londra a fost scena unuia dintre cele mai bizare accidente. Un butoi de lemn de 6,7 metri înălțime, în care se producea bere, s-a spart brusc.

Valul de bere a lovit alte instalații ale clădirii londoneze.

Între 580.000 și 1,5 milioane de litri de băutură s-au scurs afară. Șuvoiul a spart peretele fabricii și a ajuns pe străzi. O mahala londoneză a fost inundată cu bere. Opt oameni au fost uciși. Cinci dintre ei erau la un priveghi.

Berăria era să intre în faliment din cauza producției pierdute.

1973 - CRIZA PETROLULUI

Arabia Saudită și aliații ei arabi, producători de petrol, decid să nu mai vândă petrol țărilor care au susținut Israelul în timpul războiului de Yom Kippur.

Inițial, au fost vizate SUA, UK, Canada, Japonia și Olanda.

Decizia a declanșat o criză mondială a petrolului. Prețul barilului a crescut de 3 ori în câteva luni, de la 3$ la 12$.

Embargo-ul a durat până în martie 1974. Saudiții au decis să-l încheie după ce americanii le-au promis că le vor vinde arme.

Criza petrolului a avut efecte pe termen lung.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
cernavoda
3
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
diana stoica usr
5
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
Imaginile cu Sabina și un antrenor au făcut înconjurul lumii și ea a avut un mesaj pentru soția ”victimei”: ”Știu că a văzut”
Digi Sport
Imaginile cu Sabina și un antrenor au făcut înconjurul lumii și ea a avut un mesaj pentru soția ”victimei”: ”Știu că a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 octombrie
sgbsgbsrs
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 octombrie
zfvFvFb
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 octombrie
Recomandările redacţiei
profimedia-1113479940
De ce continuă să crească prețurile în România și cum afectează...
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: două avioane F-18 spaniole...
calorifer rece
Facturile mari țin caloriferele reci. Românii amână să dea drumul la...
militari coboara din avion c17
Bloomberg: România se oferă să acopere o parte din costurile...
Ultimele știri
Japonia a anunțat din greșeală „apocalipsa”, dar a anulat-o după opt minute. Haos după știrea privind un cutremur cu magnitudinea 9,9
Coreea de Nord susţine că a efectuat un test cu un nou tip de torpilă, asistată de inteligenţă artificială
Incident grav în Covasna: o femeie a fost mutilată de un urs în timp ce își ducea copilul la școală. Reacția autorităților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
5 concluzii de care Daniel Pancu ar trebui să țină cont înainte de Rapid – Corvinul
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un...
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Leonard Miron lucrează în sistemul de justiție britanic. De ce folosește fostul prezentator tv un alt nume de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit despre războiul cu Rusia: ”Sunt convins că așa va fi”
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă". Val de reacții după ce Leo DiCaprio a apărut fără...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Care sunt cele două perioade din viață în care oamenii îmbătrânesc cel mai rapid? Nu se întâmplă la pensie!
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Cum îți pregătești câinele pentru artificiile de sărbători. Metoda recomandată de veterinari începe cu 6...
Film Now
Joe Manganiello, imagini din spital după 7 ani de boală misterioasă. A slăbit 27 kg în doar două săptămâni
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro