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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 17 septembrie

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1939 - STALIN ÎL AJUTĂ PE HITLER

Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800.000 de soldați sovietici și 4.700 de tancuri au invadat Polonia din est.

Invazia este consecința Pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei.

O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanie de asasinate și represiune.

1916 - „BARONUL ROȘU”

Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian, pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului.

Este unul dintre „așii așilor”, cu 80 de victorii confirmate. În 1917, a început să-și picteze avioanele în roșu-aprins. Și pentru că era nobil, a primit porecla „Baronul Roșu”.

Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918, de un glonț tras de la sol. Avea 25 de ani. În fruntea escadrilei sale, numită „Circul Zburător”, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring.

1859 - ÎMPĂRAT AMERICAN

Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, se proclamă „Împărat al Statelor Unite” și cere schimbarea legilor deja existente ale țării.

Norton a scris și o proclamație, pe care a dus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă. Dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I.

Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.

Editor : C.S.

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