Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 18 august

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1933 - „RÂTUL” PROPAGANDEI

La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să ducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară: „difuzorul popular”.

Era un aparat radio ieftin, care costa cât salariul mediu pe două săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei.

Dispozitivul a primit rapid porecla de „râtul lui Goebbels”. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.

1999 - TRIPLEȚI PANDA

Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp.

Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după trei zile, din cauza unei infecții.

În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 12 ani. Beijingul are un vast program de înmulțumire a panda.

1590 - COLONIA DISPĂRUTĂ

John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor.

White venea din Anglia, după trei ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul „Croatoan”.

Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
Obit Hayden Panettiere
2
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
3
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Paradă militară Polonia
4
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Background of many Ancient Scythian items. Archaeological finds
5
Elitele antice din zona Mediteranei purtau bijuterii din metale care nu provin de pe...
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 august
Screenshot 2026-08-14 083951
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 august
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 august
Recomandările redacţiei
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu: Rusia trimite intenţionat unele drone în Republica...
Ukrainian drone attack on Moscow
Moscova a fost atacată cu peste 600 de drone, anunță primarul Sobianin
SEP_CCR_ILUSTRATIE_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a discutat Simina Tănăsescu cu Ilie Bolojan și ce spune despre o...
Rezultate bac 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Rezultatele la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost...
Ultimele știri
Zelenski continuă schimbările în armata Ucrainei. Iuri Pohribnîi este noul comandant al Forţelor Logistice
Trump suspendă construcţia unui zid de frontieră controversat într-un parc naţional din Texas
5 adolescenţi au murit după ce au circulat pe contrasens pe autostradă. Guvernul irlandez denunţă un fenomen legat de reţelele sociale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Fanatik.ro
„Liniște!”. Mesajul transmis de Octavian Popescu, în miez de noapte, imediat după ce a fost ironizat de Gigi...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Ce a scris Horațiu Feșnic în raportul de arbitraj despre furia lui Daniel Pancu. Antrenorul Rapidului riscă...
Adevărul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Playtech
ANAF caută diferențele dintre venituri și avere. Ce se întâmplă dacă spui că banii provin din economii ținute...
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
Pro FM
Povestea mai puțin cunoscută a lui Natalie Imbruglia. A rămas fără bani și a locuit într-un subsol după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Imagini ireale pe Dunăre: unul dintre cele mai mari fluvii ale Europei a devenit o mlaștină în județul Giurgiu
Newsweek
Nemulțumit de pensia primită după Marea Recalculare? Cum poate ajunge dosarul tău pe masa CCR. Exemplu concret
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații