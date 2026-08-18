digistoria

1933 - „RÂTUL” PROPAGANDEI

La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să ducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară: „difuzorul popular”.

Era un aparat radio ieftin, care costa cât salariul mediu pe două săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei.

Dispozitivul a primit rapid porecla de „râtul lui Goebbels”. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.

1999 - TRIPLEȚI PANDA

Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp.

Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după trei zile, din cauza unei infecții.

În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 12 ani. Beijingul are un vast program de înmulțumire a panda.

1590 - COLONIA DISPĂRUTĂ

John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor.

White venea din Anglia, după trei ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul „Croatoan”.

Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă.

Editor : C.S.