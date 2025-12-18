Digistoria

1916 - NOUĂ LUNI DE MASACRU

Se încheia cea mai lungă luptă din Primul Război Mondial, bătălia de la Verdun. A fost un succes tactic pentru Franța. Dar a fost masacru de ambele părți.

Atât tabăra franceză cât și cea germană au pierdut în jur de 400.000 de soldați, morți și răniți. Luptele au durat nouă luni și s-au tras între 40 și 60 de milioane de obuze.

Bătălia de la Verdun este sinonimă și azi cu brutalitatea războiului modern. La Verdun există un mausoleu unde sunt rămășițele a 130.000 de soldați încă neidentificați.



1898 - PRIMUL RECORD DE VITEZĂ

Aristocratul francez Gaston de Chasseloup-Laubat stabilea primul record oficial de viteză la sol. El reușea să atingă 63,13 km/h, cu o mașină electrică.

Recordul a fost stabilit în cadrul unui concurs organizat de o revistă franceză de mașini. A fost începutul unei curse pentru viteză care nu s-a oprit nici în zilele noastre.

Recordul de viteză pentru o mașină al cărei motor mișcă direct roțile este de 648,73 km/h. Dar recordul absolut e al unei mașini cu 2 motoare cu reacție, 1.227,986 km/h.



2022 - MONDIALUL LUI MESSI

Argentina reușea să câștige Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Sud-americanii, conduși de Messi, au învins Franța în finală, după lovituri de departajare.

A fost al treilea mondial câștigat de Argentina și primul după 36 de ani. Lionel Messi, căpitanul echipei, a fost numit omul meciului și a ridicat trofeul la finalul meciului.

1,5 miliarde de oameni au urmărit finala la TV. Milioane de argentinieni au ieșit pe străzi în toată țara ca să se bucure de victorie și să întâmpine echipa națională.

