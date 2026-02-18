Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 februarie Data publicării: 18.02.2026 16:11 Haos pe străzile din București, după ninsorile record Ambulanță blocată în zăpadă în Iași. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați” Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod roșu la noapte, avertizează ANM Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar putea tripla. O nouă schemă între soț și soție pentru bonus-malus Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, și cine face parte din delegația României (surse) Femeie reținută după înșelăciuni cu oferte turistice last minute. Familii cu copii, date afară din hotel, în Turcia 1930 - VACA ZBURĂTOARE Orașul american St. Louis găzduia o expoziție aeriană internațională. Printre participanți a fost și Ollie, care a zburat 116 kilometri cu un avion Ford cu trei motoare.Ollie era o vacă. Mai precis, prima care a zburat și prima care a fost mulsă în aer. Ollie era o celebritate locală pentru că producea foarte mult lapte. În plus, era docilă.Așa ajunge să fie prima vacă „zburătoare”. A fost un zbor de publicitate, dar a arătat că animalele de fermă pot fi mutate prin aer. Ollie este și astăzi o celebritate în Wisconsin. 2013 - FURT DE DIAMANTEOpt indivizi mascați, care erau la bordul a două mașini cu însemne de poliție, intră pe pista Aeroportului Bruxelles, se duc la un avion privat și fură diamante de 50 milioane $.Hoții erau înarmați, dar nu a fost nevoie să tragă vreun foc de armă. Au lovit când bijuteriile erau scoase dintr-o mașină blindată și urcate în avionul care pleca în Elveția.Jaful a durat trei minute, dar hoții au făcut greșeli când au vrut să vândă diamantele. 19 persoane au fost inculpate. Doar o parte dintre bijuterii au fost recuperate. Editor : M.I. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii 2 Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru 3 Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori... 4 Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de... 5 Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...