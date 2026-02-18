Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 februarie

Data publicării:
digistoria 18

1930 - VACA ZBURĂTOARE

Orașul american St. Louis găzduia o expoziție aeriană internațională. Printre participanți a fost și Ollie, care a zburat 116 kilometri cu un avion Ford cu trei motoare.

Ollie era o vacă. Mai precis, prima care a zburat și prima care a fost mulsă în aer. Ollie era o celebritate locală pentru că producea foarte mult lapte. În plus, era docilă.

Așa ajunge să fie prima vacă „zburătoare”. A fost un zbor de publicitate, dar a arătat că animalele de fermă pot fi mutate prin aer. Ollie este și astăzi o celebritate în Wisconsin.

2013 - FURT DE DIAMANTE

Opt indivizi mascați, care erau la bordul a două mașini cu însemne de poliție, intră pe pista Aeroportului Bruxelles, se duc la un avion privat și fură diamante de 50 milioane $.

Hoții erau înarmați, dar nu a fost nevoie să tragă vreun foc de armă. Au lovit când bijuteriile erau scoase dintr-o mașină blindată și urcate în avionul care pleca în Elveția.

Jaful a durat trei minute, dar hoții au făcut greșeli când au vrut să vândă diamantele. 19 persoane au fost inculpate. Doar o parte dintre bijuterii au fost recuperate. 

Editor : M.I.

