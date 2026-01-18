Digistoria

2005 - Cel mai mare avion de pasageri

Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, era prezentat oficial la fabrica Airbus din Toulouse, Franța. Avionul avea numărul de înmatriculare F-WWOW.

La ceremonie au participat mai mulți lideri europeni, dar și mii de oameni. Presa vremii a comparat dezvăluirea cu deschiderea unui mare eveniment sportiv.

A380 poate transporta până la 853 de pasageri pe cele două etaje ale sale. Totuși, avionul nu a avut succesul comercial sperat. Producția s-a oprit în 2021.

1871 - Primul împărat german

Wilhelm I al Prusiei este proclamat primul împărat german, în Sala Oglinzilor a Palatului Versailles din Franța. Era modul de a celebra victoria uriașă în fața francezilor.

Totodată, proclamarea primului împărat era și un semn al unificării Germaniei sub Prusia. Toată ceremonia din Sala Oglinzilor a fost ideea cancelarului Otto von Bismarck.

Sala Oglinzilor era și atunci un simbol al culturii franceze. Proclamarea primului împărat german acolo era menită să arate victoria totală a Germaniei contra marilor rivali.

1911 - Era portavionului

Eugene Ely, un pilot american, reușea o premieră mondială - ateriza cu avionul său pe puntea unei nave. Momentul istoric s-a petrecut în golful San Francisco.

Nava pe care a aterizat avionul era un crucișător mic, pe botul căruia fusese amplasată o pistă de lemn de 40 m lungime. După o oră, Ely a și decolat de pe navă.

Americanul a arătat că avioanele, o invenție recentă în 1911, pot fi folosite și de pe nave. 114 ani mai târziu, portavioanele sunt cele mai importante nave militare.

