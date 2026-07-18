Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 iulie Data publicării: 18.07.2026 07:52 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1976 - Primul 10 din gimnastică 1925 - Manifestul lui Hitler 2012 - Terorism la Marea Neagră Accident mortal pe Autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile Șeful DNSC face precizări după atacurile cibernetice asupra unor instituții ale statului: „Nu au fost scoase la vânzare date” Val de sesizări absurde la Garda de Mediu: De la mirosul de tocăniță venit din vecini, până la albinele care murdăresc mașinile Legea salarizării, în discuții la Cotroceni. Burnete: Ministerul Muncii va publica cât de curând proiectul. O nouă întâlnire, marți După ce Viorel Pașca a cerut intrarea în legalitate a azilelor, DSP i-a propus transformarea lor în case protejate. Condițiile necesare Cel mai mare incendiu din Spania din acest an: 12.000 de hectare au ars, un bărbat a fost arestat pentru incendiere intenționată Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet. Tranzacţiile imobiliare, blocate de trei zile Intervenție a trupelor speciale pe DN1: Un șofer de TIR s-a încuiat în cabină și a început să arunce cu obiecte 1976 - Primul 10 din gimnasticăNadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat „1.00” deoarece nu putea afișa nota 10.În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă șase de 10. S-a întors acasă cu trei medalii de aur la individual - general, bârnă și paralele inegale.1925 - Manifestul lui Hitler„Mein Kampf”, adică „Lupta mea”, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă, în general.A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016.2012 - Terorism la Marea NeagrăCel puțin șase oameni au fost uciși și alți 32 au fost răniți, după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria.Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș, cu legături cu Hezbollah.Atentatul a fost condamnat de ONU, UE și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, UE a inclus aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două... 2 MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o... 3 Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va... 4 A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era... 5 CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...