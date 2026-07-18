digistoria

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Din articol
1976 - Primul 10 din gimnastică 1925 - Manifestul lui Hitler 2012 - Terorism la Marea Neagră

1976 - Primul 10 din gimnastică

Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs.

Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat „1.00” deoarece nu putea afișa nota 10.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă șase de 10. S-a întors acasă cu trei medalii de aur la individual - general, bârnă și paralele inegale.

1925 - Manifestul lui Hitler

„Mein Kampf”, adică „Lupta mea”, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg.

În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă, în general.

A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016.

2012 - Terorism la Marea Neagră

Cel puțin șase oameni au fost uciși și alți 32 au fost răniți, după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria.

Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș, cu legături cu Hezbollah.

Atentatul a fost condamnat de ONU, UE și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, UE a inclus aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.

Editor : B.E.

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