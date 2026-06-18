1940 - Omul care a spus „Nu”

Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste.

Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit. Dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin.

Charles de Gaulle a primit porecla de „omul de la 18 iunie”, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.

1815 - Căderea unui imperiu

La trei luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă.

În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă, lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezi, germani și olandezi.

Forțele aliate, conduse de Ducele de Wellington și de contele prusac Blücher, îl înfrâng pe Napoleon. Împăratul abdică patru zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene.

1981 - Avionul invizibil

Primul avion proiectat să fie „invizibil” pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, se ridică pentru prima oară A zburat până la baza Groom Lake din Nevada - Zona 51.

Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN, din cauza unghiurilor ascuțite - ciudate pentru un avion - și culorii negre. Designul era dictat de tehnologia „stealth”.

F-117 a apărut prima dată public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf, în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă, în Iugoslavia.

Editor : B.E.