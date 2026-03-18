37 - ÎMPĂRAT TIRAN

Senatul Romei l-a proclamat pe Caligula drept împărat, după moartea lui Tiberiu, bunicul lui adoptiv. Caligula era iubit de romani, deoarece fostul împărat era detestat.

Tatăl natural al lui Caligula, Germanicus, fusese un lider militar popular, dar care murise în luptă. Cronicile spun că primele șase luni ale domniei sale au fost bune și stabile.

Apoi, istoricii vremii scriu despre cruzimea, sadismul, extravaganțele și perversiunile lui Caligula. Al treilea împărat al Romei a rămas în istorie ca un tiran nebun.

1965 - PLIMBARE ÎN SPAȚIU

Cosmonautul sovietic Andrei Leonov a ieșit din naveta Voshod care îl dusese în spațiu și a stat 12 minute și 9 secunde în vidul cosmic. Era prima „plimbare în spațiu”.

Era încă o premieră sovietică în cursa spațială. Momentul a fost filmat color, ca imaginile să aibă efect maxim pentru propagandă. Nu se vede că Leonov era să moară.

Costumul lui Leonov s-a umflat în spațiu și nu a mai putut intra în navetă. Ca să încapă, a depresurizat costumul. Leonov a fost și primul om care a desenat în spațiu.

1944 - FURIA VULCANULUI

În urmă cu 82 de ani avea loc cea mai recentă erupție a vulcanului Vezuviu. Lavă încinsă a ieșit din crater și a început să curgă spre satele de la poalele muntelui.

Al Doilea Război Mondial era în plină desfășurare. Un aerodrom militar al SUA era la 5 km de Vezuviu. Cenușa încinsă și pietrele au distrus zeci de avioane militare.

Trei sate italiene au fost complet distruse. Aceasta a fost cea din urmă erupție a Vezuviului din secolul XX. Vulcanul este monitorizat constant de autoritățile italiene.

