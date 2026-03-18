Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 martie Data publicării: 18.03.2026 08:20 „Este un simbol al puterii". Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi Anchete la Galați, după moartea unui pacient de 83 de ani. Rudele acuză că bărbatul a fost plimbat timp de 16 ore între două spitale 85% dintre joburile care vor exista în 2030 nu au fost inventate încă. Cum schimbă AI piața muncii Orașul în care jumătate dintre tramvaiele noi sunt în service pentru reparații, după ce a fost lovite în trafic de șoferii neatenți Consiliul Concurenței nu vede nimic suspect în prețurile ridicate la pompă. Bogdan Chirițoiu: „Scumpirile vin din criza internațională" Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz: „Oricum nu avem nevoie de ajutorul lor" Noi detalii în cazul vânătorii de oameni din Sarajevo: ce „trofee" ar fi primit participanții. Trei persoane au fost acuzate A doua zi de proteste în Gorj: sute de mineri în stradă după concedierile anunțate. Trafic blocat la Târgu Jiu Ilan Laufer şi gemenii săi de 5 ani au fost loviți de o mașină când traversau strada pe trotinetă, în București 37 - ÎMPĂRAT TIRAN Senatul Romei l-a proclamat pe Caligula drept împărat, după moartea lui Tiberiu, bunicul lui adoptiv. Caligula era iubit de romani, deoarece fostul împărat era detestat.Tatăl natural al lui Caligula, Germanicus, fusese un lider militar popular, dar care murise în luptă. Cronicile spun că primele șase luni ale domniei sale au fost bune și stabile.Apoi, istoricii vremii scriu despre cruzimea, sadismul, extravaganțele și perversiunile lui Caligula. Al treilea împărat al Romei a rămas în istorie ca un tiran nebun. 1965 - PLIMBARE ÎN SPAȚIUCosmonautul sovietic Andrei Leonov a ieșit din naveta Voshod care îl dusese în spațiu și a stat 12 minute și 9 secunde în vidul cosmic. Era prima „plimbare în spațiu".Era încă o premieră sovietică în cursa spațială. Momentul a fost filmat color, ca imaginile să aibă efect maxim pentru propagandă. Nu se vede că Leonov era să moară.Costumul lui Leonov s-a umflat în spațiu și nu a mai putut intra în navetă. Ca să încapă, a depresurizat costumul. Leonov a fost și primul om care a desenat în spațiu.1944 - FURIA VULCANULUIÎn urmă cu 82 de ani avea loc cea mai recentă erupție a vulcanului Vezuviu. Lavă încinsă a ieșit din crater și a început să curgă spre satele de la poalele muntelui.Al Doilea Război Mondial era în plină desfășurare. Un aerodrom militar al SUA era la 5 km de Vezuviu. Cenușa încinsă și pietrele au distrus zeci de avioane militare.Trei sate italiene au fost complet distruse. Aceasta a fost cea din urmă erupție a Vezuviului din secolul XX. Vulcanul este monitorizat constant de autoritățile italiene. Editor : C.S.