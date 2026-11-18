Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 noiembrie Data actualizării: 18.11.2026 08:14 Data publicării: 18.11.2026 08:14 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1626 - Inima statului papa 1963 - Telefonul cu butoane 1928 - Ziua lui Mickey Mouse Cum te pregătești pentru un cutremur și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Recomandările specialiștilor Bolojan, despre comisia parlamentară pentru anchetarea folosirii mașinii SPP: „Copiii mei au avut o nuntă decentă” George Simion cere comisie de anchetă în Parlament privind folosirea SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Reacția PNL PSD vrea să scadă impozitul pe salariile mai mici de 6.000 de lei brut. Taxarea se va aplica în praguri (surse) Revizuirea efectivelor militare ale SUA din Europa, în centrul unor discuții dintre aliații NATO și adjunctul de la Pentagon Reforma administrativă, în presa din Ungaria. Csoma Botond (UDMR): Ne gândim la toate mijloacele parlamentare ca să stopăm acest demers Pod de 165 de milioane de lei, distrus în niciun an. Proiectoarele care îl iluminau au fost sparte. Primar: „Unii s-au războit cu ele” Aglomerație în vulcanizările din toată țara. La ce să fim atenți când alegem anvelopele: „Exact ca un bocanc de iarnă” Cum stă România cu rezervele de gaze înainte de iarnă. Anunțul ministrului Energiei 1626 - Inima statului papaOficialii sfințesc Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, inima statului papal și a catolicismului. Construcția uriașului lăcaș de cult a durat 120 de ani. Noua bazilică a înlocuit-o pe cea construită de împăratul roman Constantin cel Mare, care avea aproape 1.200 de ani când a fost demolată, pe vremea Papei Iuliu al II-lea.Bazilica Sfântul Petru este cea mai mare biserică din lume, după spațiul interior. Este și locul unde a fost îngropat Sfântul Petru, cel mai important dintre apostoli.1963 - Telefonul cu butoaneCompania Bell din Statele Unite lansează pe piață primul telefon cu butoane, după trei ani de teste. Această inovație revoluționează apelurile telefonice. Telefonul cu butoane a înlocuit telefoanele cu disc, care funcționau pe vechiul sistem pe bază de impulsuri. Noul sistem folosea o combinație de frecvențe pentru a apela.Această tehnologie a devenit posibilă doar după inventarea tranzistorului, o altă mare realizare a Bell. Astăzi, telefoanele cu disc sunt doar exponate de muzeu.1928 - Ziua lui Mickey MouseMickey Mouse și iubita lui, Minnie, își făceau debutul pe marile ecrane în filmul „Steamboat Willie”. Conform Disney, astăzi este ziua de naștere a lui Mickey Mouse.„Steamboat Willie” a fost un scurtmetraj alb-negru de 7 minute și 46 de secunde, cu zeci de inovații tehnice. Ele aduc desenului un succes uriaș la vremea respectivă.În 1998, desenul animat a fost selectat pentru a fi păstrat în Registrul Național al Filmelor din SUA, fiind considerat semnificativ din punct de vedere cultural și istoric. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Un cutremur de magnitudine 5,7 a avut loc în zona seismică Vrancea, la ora 02:48. Seismul... 2 Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea... 3 PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune... 4 Traian Băsescu îl atacă din nou pe Nicușor Dan: „Când în Marea Neagră e război, să te... 5 Marine Le Pen i-a spus ambasadorului ucrainean că, dacă va fi aleasă preşedintă, Parisul...