Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 18 octombrie

Data publicării:
Digistoria

1926 - REGINA MARIA AJUNGE ÎN SUA

Regina Maria a României își începe vizita istorică în SUA. 300.000 de oameni o întâmpină la New York, unde are parte de o paradă grandioasă în centrul orașului.

A fost primul cap încoronat care a vizitat Statele Unite. Cinci săptămâni a stat Regina Maria în SUA, timp în care a traversat țara de la est la vest și a captivat mulțimi.

Regina Maria s-a întâlnit cu președintele american, cu șefi de trib și cu diverși oameni din toate clasele sociale. Vizita și impactul ei rămân fără egal în relația SUA-România.

1867 - ROMÂNUL CARE A LUAT ALASKA DE LA RUȘI

Alaska a devenea în mod oficial teritoriu al Statelor Unite. Americanii au dat echivalentul a 140 de milioane de dolari pentru uriașul teritoriu rusesc din nordul continentului.

Aproape toți coloniștii ruși au plecat din Alaska după vânzare. Adevărata valoare a tranzacției s-a văzut 32 de ani mai târziu. În Alaska s-au găsit cantități uriașe de aur.

Ulterior, aici s-a găsit și petrol. Un român, George Pomuț, angajat la ambasada SUA din Sankt Petersburg, a fost cel care a negociat, pentru americani, cumpărarea Alaskăi.

1963 - PRIMA PISICĂ ÎN SPAȚIU

Felicette, o pisică alb cu negru, luată de pe străzile din Paris, a devenit prima și singura pisică în spațiu. A zburat cu o rachetă franceză Veronique, lansată din Algeria.

A fost o călătorie sub-orbitală, care a durat 13 minute. Felicette a ajuns la o altitudine maximă de 152 km. La finalul călătoriei, pisica s-a întors teafără la sol.

Felicette a fost aleasă dintr-un grup de 14 feline pentru că era cea mai liniștită și avea greutatea potrivită. Înainte de pisică, Franța a trimis șobolani în spațiu.

