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Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine Împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială.
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53 - NAȘTEREA ÎMPĂRATULUI

Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine Împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială.

Printre cuceririle sale se numără și Dacia. Așa ajunge să fie supranumit unul dintre „părinții” poporului român. Senatul îl declară „optimus princeps”, cel mai bun lider.

Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. În prezent, columna lui Traian a devenit un model arhitectural.

1947 - AGENȚI CIA

Central Intelligence Agency (CIA) și-a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu 2 luni înainte, prin Legea Securității Naționale.

CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume.

Misiunile CIA sunt o inspirație pentru sute de cărți, filme filme și seriale. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați.

2014 - VOT PENTRU UNITATE

Scoțienii se mobilizează și ies la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea.

Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență.

Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.

Editor : C.L.B.

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