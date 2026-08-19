digistoria

1944 - LUPTĂ PENTRU LIBERTATE

Parizienii, după patru ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați.

Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani, care puteau să țină o armă în mână, au fost chemați la luptă.

Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar Aliații eliberează orașul la timp.

1941 - CADOU OTRĂVIT

Germania și România semnau tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, trece sub administrație românească, deși nu e anexată.

A fost „cadoul” lui Hitler pentru Antonescu după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria.

Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în două republici sovietice.

1991 - PUCI EȘUAT

Un grup de lideri din aripa dură a Partidului Comunist sovietic au încercat un puci pentru a opri reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB.

Gorbaciov era în vacanță în Crimeea, unde a fost reținut. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Elțin a scăpat de arest și a organizat rezistența.

Puciul a fost slab pregătit și a eșuat sub presiunea străzii și a lui Elțin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni.

Editor : C.S.