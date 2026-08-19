Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 august Data publicării: 19.08.2026 08:28 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Topul cartierelor de lux din România: unde ajungi să plătești astăzi peste 5.500 euro/metru pătrat util. „E foarte scump!” Flăcări ascunse sub pământ, copaci care iau foc din senin. Cum a devenit Lunca Mureșului scena unui fenomen care îi sperie pe localnici Tribunalul a respins cererea de intrare în insovenţă a STB. Reacția lui Ciprian Ciucu: „Se jură că le-au verificat de şapte ori” Cum a fost sancționat de Poliție un părinte care și-a plimbat copilul cu o mașină teleghidată în trafic Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă” Imagini controversate surprinse în Sectorul 2: o vânzătoare stradală pare că le oferă bani polițiștilor. Explicația autorităților „Miroase a gunoaie și gaze”. Peste 500 de reclamații în 24 de ore în București. Garda de Mediu a început controale Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar. „Dacă nu aș face acest gest, mi-aș recunoaște vinovăția” Bărbatul din Galați care și-a lovit cu mașina soția pe o trecere de pietoni a fost reținut. Cei doi sunt în proces de divorț 1944 - LUPTĂ PENTRU LIBERTATE Parizienii, după patru ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați.Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani, care puteau să țină o armă în mână, au fost chemați la luptă.Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar Aliații eliberează orașul la timp. 1941 - CADOU OTRĂVITGermania și România semnau tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, trece sub administrație românească, deși nu e anexată.A fost „cadoul” lui Hitler pentru Antonescu după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria.Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în două republici sovietice.1991 - PUCI EȘUATUn grup de lideri din aripa dură a Partidului Comunist sovietic au încercat un puci pentru a opri reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB.Gorbaciov era în vacanță în Crimeea, unde a fost reținut. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Elțin a scăpat de arest și a organizat rezistența.Puciul a fost slab pregătit și a eșuat sub presiunea străzii și a lui Elțin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră... 2 Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre... 3 Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate... 4 Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat... 5 Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...