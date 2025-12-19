Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 decembrie

1983 - FURTUL CUPEI MONDIALE

Presigiosul trofeu Jules Rimet, decernat câștigătoarei Mondialului de Fotbal, era furat. Trofeul era expus la sediul Federației Braziliene de Fotbal din Rio de Janeiro.

Brazilia a primit definitiv trofeul Jules Rimet în 1970, după ce câștigase al treilea Campionat Mondial. Cupa de aur ce purta numele fostului șef FIFA nu a fost găsită.

Ipoteza este că trofeul a fost topit. FIFA a făcut o replică a cupei Jules Rimet, care să stea în Brazilia. Actuala Cupă Mondială a fost făcută în 1974 și se află la sediul FIFA.

1932 - BBC LĂRGEȘTE TRANSMISIA

BBC Radio transmitea în urmă dincolo de granițele Marii Britanii ca BBC Empire Service. Noul post era gândit pentru vorbitorii de engleză din Imperiul Britanic.

Câteva zile mai târziu, regele George al V-lea transmitea la radio mesajul de Crăciun. Milioane de oameni din tot Imperiul Britanic auzeau pentru prima dată vocea regelui.

Postul emite și astăzi, ca BBC World Service. Este cea mai mare companie de radiodifuziune din lume, după suprafața din glob acoperită și după limbile în care emite.

1606 - CĂLĂTORIE CĂTRE LUMEA NOUĂ

Trei nave pline cu oameni, Susan Constant, Godspeed și Discovery, părăseau Anglia. Destinația lor era America. Călătoria acestora peste Atlantic a durat 144 de zile.

Pasagerii celor trei nave au fondat Jamestown, prima colonie engleză permanentă din America. Jamestown este una dintre cele 13 colonii care au fondat SUA.

Ruinele Jamestown sunt o atracție turistică importantă în statul american Virginia. Locul este însă amenințat de schimbările climatice și de creșterea nivelului oceanului.

