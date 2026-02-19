Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 februarie

Data publicării:
digistoria 19

1954 - UCRAINA PRIMEȘTE CRIMEEA

Nikita Hrușciov ordonă transferul peninsulei Crimeea din subordinea Rusiei în cea a Ucrainei. Având în vedere că ambele erau în URSS, mutarea nu era o problemă.

Crimeea fusese un stat tătar independent, dar fusese anexată de Rusia în secolul XVIII. În perioada URSS, tătarii au fost deportați și înlocuiți cu ruși și ucraineni, mai ales.

La finalul URSS, toată Ucraina, inclusiv Crimeea, a votat pentru independență. Transferul de la Rusia la Ucraina a fost un pretext pentru anexarea peninsulei la Rusia în 2014. 

1986 - PACE SOVIETICĂ PE ORBITĂ

Uniunea Sovietică lansează primul modul al noii sale stații spațiale - „Mir”, adică „pace” sau „lume” în rusă. În modulul de bază erau zonele de dormit pentru echipaj.

Construcția Mir a durat până în 1996. A fost prima stație spațială modulară și cel mai mare satelit artificial, cât timp a fost pe orbită. Mir orbita planeta de 15 ori pe zi.

Spre finalul anilor 1990, problemele constante ale Mir erau deja subiect de glume. Stația a rămas fără fonduri. În 2001, a fost scoasă de pe orbită și a ars în atmosferă.

1942 - MOMENT RUȘINOS PENTRU SUA

Președintele SUA, Franklin D. Roosevelt, semnează un decret care permite armatei SUA să bage americanii de origine japoneză în tabere de concentrare.

Între 110.000 și 120.000 de imigranți sunt victimele acestei politici. Cei mai mulți erau a doua sau a treia generație, adică erau născuți în SUA și cetățeni americani. 

Paranoia de război i-a făcut pe mulți să creadă că japonezii pot fi spioni sau sabotori. Abia în 1988, SUA, sub Reagan, își cer iertare oficial pentru această politică.

Editor : M.I.

