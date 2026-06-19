Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 iunie Data publicării: 19.06.2026 08:59 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Jucării din Antichitate, descoperite în vechea cetate a Tomisului. Cum arătau jucăriile copiilor romani Victor Ponta: Guvernul Veștea nu trece fără AUR. „Singurul partid extremist din România este USR”. Ce spune despre George Simion Dan Dungaciu (AUR): „Toți Farfuridi și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care ei au adus-o în această situație” Peiu neagă că AUR a fost contactat pentru susținerea Guvernului Veștea: „De ce să ne amestecăm în lupta dintre Bolojan și Nicușor Dan?” Sorin Grindeanu, atac dur la Ilie Bolojan și USR: „Să înjure PSD a fost singurul lor proiect politic” Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire Primul episod de căldură extremă lovește România. Cum va fi vremea pe litoral: date de ultimă oră de la șefa ANM Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele ucrainene: explozie uriașă în capitala Rusiei Materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Ce cursuri opționale inovative își vor putea alege 1953 - SPIONI EXECUTAȚI Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. Au fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în SUA.Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. Între timp, țări din Blocul Estic, Papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor.Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din SUA și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 2012 - EVADAREA LUI ASSANGEJulian Assange, fondator al WikiLeaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra, ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în acea clădire șapte ani.Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extrădat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite.Fondatorul WikiLeaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.2017 - STUDIU DESPRE PISICIUn grup de cercetători, printre care și români, publicau în revista „Nature” primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că ele sunt domestice de 10.000 de ani.Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul Apropiat.Cinci subspecii ale pisicii sălbatice „Felis silvestris” sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL... 3 Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR 4 PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi... 5 Potra a fost eliberat din închisoare și a plecat spre Mediaș. Primele cuvinte spuse după...