1953 - SPIONI EXECUTAȚI

Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. Au fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în SUA.

Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. Între timp, țări din Blocul Estic, Papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor.

Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din SUA și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare.

2012 - EVADAREA LUI ASSANGE

Julian Assange, fondator al WikiLeaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra, ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în acea clădire șapte ani.

Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extrădat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite.

Fondatorul WikiLeaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.

2017 - STUDIU DESPRE PISICI

Un grup de cercetători, printre care și români, publicau în revista „Nature” primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că ele sunt domestice de 10.000 de ani.

Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul Apropiat.

Cinci subspecii ale pisicii sălbatice „Felis silvestris” sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni.

Editor : C.S.