1882 - SAGRADA FAMILIA

În Barcelona s-a pus piatra de temelie a catedralei Sagrada Familia, care a devenit un simbol al orașului. Inițial, trebuia să fie un lăcaș de cult în stil neo-gotic.

Primul arhitect a fost Francisco del Villar, dar acesta a renunțat la proiect după un an. Construcția s-a continuat după planurile noului arhitect, localnicul Antoni Gaudi.

Gaudi a amestecat stilul gotic cu stilul lui modernist unic și a proiectat o catedrală cum nu s-a mai văzut. Lucrările de construcție de la Sagrada Familia continuă și acum.

1945 - „DECRETUL NERO”

Când înfrângerea Germaniei naziste era deja clară, Adolf Hitler a dat așa-numitul „decret Nero”. Dictatorul a cerut distrugerea industriei și infrastructurii din toată țara.

Fabrici civile și militare, magazine, drumuri, poduri și multe altele trebuiau distruse, ca să nu fie folosite de forțele Aliate. Decretul a fost ignorat cu bună știință.

Cum Nero ar fi dat foc Romei, așa și Hitler voia să dea foc țării. La finalul războiului, ajunsese să creadă că germanii l-au dezamăgit și că țara merită să cadă o dată cu el.

1932 - SIMBOL AUSTRALIAN

După decenii de discuții și nouă ani de lucrări, se inaugura podul peste portul Sydney. Construcția a devenit un simbol al orașului australian, dar și al întregii țări.

Ceremonia a fost stricată de liderul unui partid fascist, care a venit călare și a tăiat cu sabia panglica, înaintea oficialităților. Momentul a fost repetat, cu altă panglică.

Podul are 1.149 m lungime, cu o secțiune centrală de 503 m. Poate fi folosit de mașini, pietoni și trenuri. Focul de artificii de Revelion de la Sydney are loc pe pod.

