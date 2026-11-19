Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie Data publicării: 19.11.2026 07:54 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1946 - Comuniștii fură alegerile 1969 - Pelé, golul cu numărul 1.000 1377 - Certificatul de naștere al castelului Bran Primire călduroasă pentru Donald Trump în China: Xi Jinping l-a întâmpinat pe liderul SUA la aeroport și l-a îmbrățișat Moment istoric în explorarea spațiului: Voyager 1 a ajuns la o zi-lumină de Pământ. Recordul stabilit de sonda NASA Cât de pregătit este Bucureștiul pentru un cutremur major? Raed Arafat: „Avem o problemă ascunsă” Cum te pregătești pentru un cutremur și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Recomandările specialiștilor Bolojan, despre comisia parlamentară pentru anchetarea folosirii mașinii SPP: „Copiii mei au avut o nuntă decentă” George Simion cere comisie de anchetă în Parlament privind folosirea SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Reacția PNL PSD vrea să scadă impozitul pe salariile mai mici de 6.000 de lei brut. Taxarea se va aplica în praguri (surse) Revizuirea efectivelor militare ale SUA din Europa, în centrul unor discuții dintre aliații NATO și adjunctul de la Pentagon Reforma administrativă, în presa din Ungaria. Csoma Botond (UDMR): Ne gândim la toate mijloacele parlamentare ca să stopăm acest demers 1946 - Comuniștii fură alegerileRomânia organizează primele alegeri de după al Doilea Război Mondial. Românii au votat decisiv pentru partidele tradiționale - liberalii și țărăniștii. Comuniștii au fraudat însă alegerile cu ajutorul Armatei Roșii. Rezultatul „oficial” a arătat că 70% din voturi au ajuns la comuniști. În realitate era procentul PNȚ.Prin același scenariu au trecut toate țările sub ocupație sovietică. Alegerile din 1946 au fost un pas decisiv pentru instaurarea comunismului și abolirea monarhiei.1969 - Pelé, golul cu numărul 1.000Cu 12 minute înainte de finalul meciului dintre Santos și Vasco da Gama, Pelé era faultat în careu. Fotbalistul înscrie golul cu numărul 1.000 din carieră. Cei 65.000 de fani au amuțit în timpul loviturii de pedeapsă. Fotbalistul înscrie, iar suporterii intră pe teren de bucurie. Partida se reia după 25 de minute.Pelé nu se opreşte aici. Până la retragere, fotbalistul junge la 1.279 de goluri, un record mondial care nu a fost bătut de niciun fotbalist nici până în ziua de azi.1377 - Certificatul de naștere al castelului BranRegele Ludovic I al Ungariei semnează documentul prin care brașovenii primeau dreptul de a constru un castel „cu munca și cheltuiala lor proprie”.Brașovenii au ales o stâncă înaltă, la 30 de kilometri de oraș. Poziţionarea strategică domina văile și permitea controlul zonei din jur. Așa s-a născut Castelul Bran.Castelul a fost proprietatea Brașovului până în 1920, când a fost oferit cadou Reginei Maria. În prezent, este în proprietatea unor urmași ai suveranei. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Un cutremur de magnitudine 5,7 a avut loc în zona seismică Vrancea, la ora 02:48. Seismul... 2 „Te rog să nu mă uiți astăzi cu restul de 10”. Călin Georgescu este interesat direct de... 3 Kim Jong Un și fiica sa, în vizită într-o zonă turistică pe fondul speculațiilor privind... 4 Bolojan, despre comisia parlamentară pentru anchetarea folosirii mașinii SPP la nunta... 5 Raed Arafat explică de ce nu s-a emis mesaj RO-Alert pentru cutremur: „Sunt convins că am...