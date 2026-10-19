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Data publicării:
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Din articol
202 î.Hr. - Înfrângerea lui Hannibal 1869 - Prima gară din București 1781 - Victorie americană

202 î.Hr. - Înfrângerea lui Hannibal

În apropiere de orașul Zama, în Tunisia de astăzi, armata romană a lui Scipio Africanul s-a luptat cu Hannibal și cu cartaginezii lui. Romanii erau mai puțini decât dușmanii.

Dar Scipio Africanul a obținut o victorie care a ruinat total ambiția Cartaginei de a fi o mare putere. Jumătate din soldații lui Hannibal au murit. Romanii au pierdut o zecime.

După lupta de la Zama, Roma a devenit lider incontestabil în Mediterana. Hannibal, care voia să îngenuncheze Roma cu elefanții săi, renunța la armată și pleca în exil în Asia.

1869 - Prima gară din București

Gara Filaret devenea prima gară din București și prima din România. Aici se termina prima cale ferată din țară, care lega capitala București de Giurgiu.

Cu o lună înainte de inaugurarea oficială, din Gara Filaret a plecat primul tren spre Giurgiu. Pasager era chiar domnitorul Carol I. Căile ferate au fost o dorință a lui.

Construcţia este sub forma unui careu, cu un parter și un etaj, iar marginile se închideau spre şine, pentru a forma o hală în care intrau 3 linii. Acum, prima gară e autogară.

1781 - Victorie americană

Americanii și aliații lor francezi cuceresc ultimul bastion al britanicilor din SUA. După 22 de zile de asediu, orașul Yorktown din Virginia se predă lui George Washington.

A fost victoria decisivă a Războiului de Independență. Cele 13 colonii rebele reușeau să învingă cea mai mare forță militară a lumii. Londra pornește negocierile.

Războiul se termină oficial doi ani mai târziu. Prin tratatul de la Paris, regele George al III-lea recunoaște că Statele Unite sunt o țară liberă, suverană și independentă.

Editor : B.E.

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