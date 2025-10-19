Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 octombrie

Data publicării:
Digistoria 19 oct

202 î.Hr. - ÎNFRÂNGEREA LUI HANNIBAL

În apropiere de orașul Zama, în Tunisia de astăzi, armata romană a lui Scipio Africanul s-a luptat cu Hannibal și cu cartaginezii lui. Romanii erau mai puțini decât dușmanii.

Dar Scipio Africanul a obținut o victorie care a ruinat total ambiția Cartaginei de a fi o mare putere. Jumătate din soldații lui Hannibal au murit. Romanii au pierdut o zecime.

După luptă de la Zama, Roma a devenit lider incontestabil în Mediterana. Hannibal, care voia să îngenuncheze Roma cu elefanții săi, renunță la armată și pleacă în exil în Asia.

1869 - PRIMA GARĂ DIN BUCUREŞTI

Gara Filaret devenea prima gară din București și prima gară din România de atunci. Aici se termina prima cale ferată din țară, care lega capitala București de Giurgiu.

Cu o lună înainte de inaugurarea oficială, din Gara Filaret a plecat primul tren spre Giurgiu. Pasager era chiar domnitorul Carol I. Căile ferate au fost o dorință a lui.

Construcţia este sub forma unui careu, cu un parter și un etaj, iar marginile se închideau spre şine, pentru a forma o hală în care intrau 3 linii. Acum, prima gară e autogară.

1781 - VICTORIE AMERICANĂ

Americanii și aliații lor francezi cuceresc ultimul bastion al britanicilor din SUA. După 22 de zile de asediu, orașul Yorktown din Virginia se predă lui George Washington.

A fost victoria decisivă a Războiului de Independență. Cele13 colonii rebele reușeau să învingă cea mai mare forță militară a lumii. Londra pornește negocierile.

Războiul se termină oficial doi ani mai târziu. Prin tratatul de la Paris, regele George al III-lea recunoaște că Statele Unite sunt o țară liberă, suverană și independentă.

Editor : Ș.R.

