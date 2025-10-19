Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 octombrie Data publicării: 19.10.2025 15:05 Administratoare blocului din Rahova, audiată de procurori. „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele” Primele imagini de la explozia din Bistrița Romii se opun interzicerii căsătoriilor între minori: „Nu suntem barbari”. Ministrul Muncii: „Trebuie oprite abuzurile asupra copiilor” „Ne este frică!”. Coșmarul trăit de mii de oameni din satele terorizate de șacali Anunțul așteptat de turiști: plaje fără șezlonguri. Ce spun primarii din stațiunile de pe litoral Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice. De ce Capitala nu se regăsește în clasament Românii cred în energii misterioase. Care sunt locurile din țară care atrag anual mii de turiști dornici să se „încarce energetic” Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist: „Maică-ta a ales-o” Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un discurs. Dictatorul a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări 202 î.Hr. - ÎNFRÂNGEREA LUI HANNIBALÎn apropiere de orașul Zama, în Tunisia de astăzi, armata romană a lui Scipio Africanul s-a luptat cu Hannibal și cu cartaginezii lui. Romanii erau mai puțini decât dușmanii. Dar Scipio Africanul a obținut o victorie care a ruinat total ambiția Cartaginei de a fi o mare putere. Jumătate din soldații lui Hannibal au murit. Romanii au pierdut o zecime.După luptă de la Zama, Roma a devenit lider incontestabil în Mediterana. Hannibal, care voia să îngenuncheze Roma cu elefanții săi, renunță la armată și pleacă în exil în Asia. 1869 - PRIMA GARĂ DIN BUCUREŞTIGara Filaret devenea prima gară din București și prima gară din România de atunci. Aici se termina prima cale ferată din țară, care lega capitala București de Giurgiu.Cu o lună înainte de inaugurarea oficială, din Gara Filaret a plecat primul tren spre Giurgiu. Pasager era chiar domnitorul Carol I. Căile ferate au fost o dorință a lui. Construcţia este sub forma unui careu, cu un parter și un etaj, iar marginile se închideau spre şine, pentru a forma o hală în care intrau 3 linii. Acum, prima gară e autogară.1781 - VICTORIE AMERICANĂAmericanii și aliații lor francezi cuceresc ultimul bastion al britanicilor din SUA. După 22 de zile de asediu, orașul Yorktown din Virginia se predă lui George Washington.A fost victoria decisivă a Războiului de Independență. Cele13 colonii rebele reușeau să învingă cea mai mare forță militară a lumii. Londra pornește negocierile.Războiul se termină oficial doi ani mai târziu. Prin tratatul de la Paris, regele George al III-lea recunoaște că Statele Unite sunt o țară liberă, suverană și independentă. Editor : Ș.R. Etichete: cronologie restrospectiva evenimente importante Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul... 2 Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul 3 Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri... 4 Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul... 5 Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...