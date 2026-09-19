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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 septembrie

Data publicării:
Digistoria
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1940 - EROUL DE LA AUSCHWITZ

Witold Pilecki, un ofițer polonez, a ajuns la Auschwitz după ce s-a oferit voluntar ca să fie închis acolo. El dorea să arate lumii ororile care se petreceau în lagărul nazist.

Cât a stat la Auschwitz, Pilecki a transmis informații care au ajuns la Rezistența poloneză. De asemenea, a făcut o mișcare de rezistență chiar în lagăr, alături de deținuți.

A scăpat cu viață de naziști, dar nu scapă de comuniști. A fost acuzat de guvernul comunist polonez că este agent străin. Witold Pilecki a fost executat în 1948.

1945 - CONDAMNAT DUPĂ DEZINFORMARE

William Joyce, un britanic care a făcut propagandă pentru naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost condamnat la moarte de un tribunal din Londra.

Joyce era cunoscut ca „Lordul Haw-Haw”. Între 1939 și 1945, a fost principalul propagandist de limbă engleză al Germaniei naziste. Minciunile lui se auzeau la radio.

Lordul Haw-Haw vorbea despre presupuse pierderi mari în rândul Aliaților și despre victorii naziste care nu au existat. A fost prins de soldați britanici în 1945.

1991 - OMUL GHEȚURILOR

Doi turiști care escaladau Alpii italieni au găsit un cadavru la 3.210 m altitudine. Credeau că este un om care a murit recent, dar adevărul era cu totul altul.

Cadavrul aparținea unui om care murise cu 5.200 de ani înainte. „Ötzi” este atât de bine păstrat încât a oferit informații unice despre viața în Epoca de Cupru.

„Ötzi” a murit în 3230 î. Hr., când avea 45 de ani. Se pare că a fost omorât, deoarece avea o săgeată în umăr. Omul Ghețurilor se află la un muzeu din Bolzano, Italia.

Editor : Ș.R.

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