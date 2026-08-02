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Din articol
1990 - Război în deșert 1939 - Avertisment nuclear 2007 - Rusia revendică Polul Nord

1990 - Război în deșert

Saddam Hussein, dictatorul Irakului, ordona armatelor sale să invadeze țara vecină, Kuweit. Irakienii i-au acuzat pe vecini că au furat petrol dintr-un depozit la graniță.

Totodată, regimul lui Saddam Hussein considera Kuweit drept teritoriu irakian. Invazia s-a terminat după 2 zile. Armata kuweitiană era doar un sfert din cea irakiană.

Irakienii au distrus sau capturat peste 1.000 de blindate, plus zeci de aeronave. Pierderile armatei lui Saddam au fost mult mai mici. Așa a început Războiul din Golf.

1939 - Avertisment nuclear

Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui SUA și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice.

Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea. L-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară.

După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină, trei ani mai târziu, proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică.

2007 - Rusia revendică Polul Nord

Un grup de exploratori ruși, conduși de un parlamentar din partidul lui Putin, coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4.261 m adâncime.

Expediția a folosit două submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit, ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice.

Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai e secolul XV, ca să revendici așa teritorii.

Editor : B.E.

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