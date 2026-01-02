Digistoria

Live TV

1492 – Luptă de 700 de ani 1839 – Prima fotografie cu Luna 1921 – Originea primului robot

1492 – Luptă de 700 de ani

Emiratul Granada, ultimul stat maur din Spania, se predă armatelor catolice. Era finalul unei lupte de peste 700 de ani numită Reconquista, adică recucerirea Iberiei.

Sultanul Boabdil al Granadei negociază cu spaniolii și acceptă să cedeze orașul. În fața fortăreței, se întâlnește cu regele Ferdinand de Aragon și regina Isabela a Castiliei.

Palatul Alhambra din Granada este o capodoperă a arhitecturii islamice. A influențat scriitori, compozitori și chiar matematicieni. E o importantă destinație turistică.

1839 – Prima fotografie cu Luna

Pictorul și inventatorul francez Louis Daguerre realizează prima fotografie cu Luna folosind o tehnică inventată de el – daghereotipia. A surpins detalii unice și clare.

Imaginea a fost realizată cu o cameră obscură, care conținea o placă acoperită cu argint peste care a fost imortalizat cerul nopții, cu o precizie nemaivăzută.

O lună mai târziu, laboratorul lui Daguerre este cuprins de un incendiu. Fotografia și documentele care au descris procesul au fost distruse pentru totdeauna.

1921 – Originea primului robot

În urmă cu 104 ani se juca într-un oraș cehoslovac prima piesă de teatru SF din istorie. Este vorba de R.U.R., scrisă de Karel Capek. Piesa avea un cuvânt nou: „robot”.

Numele întreg al piesei este „Roboții Universali ai lui Rossum”. Roboții sunt oameni artificiali, creați pentru a munci. Numele vine din cuvântul slav pentru muncă grea.

R.U.R. se termină cu distrugerea rasei umane de către roboți. Piesa a fost populară în epocă. De aceea, cuvântul „robot” a intrat în limba engleză și în literatura SF.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

