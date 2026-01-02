Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 ianuarie Data publicării: 02.01.2026 09:01 Din articol 1492 – Luptă de 700 de ani 1839 – Prima fotografie cu Luna 1921 – Originea primului robot Explozie într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de Anul Nou. Cel puțin 40 de morți, peste 100 de răniți. Reacția MAE Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea Cum vor fi temperaturile la început de an. ANM: după zile cu ger, vremea se încălzește Bilanțul Revelionului, la Ambulanța București-Ilfov: peste 700 de oameni au chemat Salvarea Pompierii, misiune de Revelion pentru stingerea unor incendii Sibiu: Doi bărbaţi au murit după ce camionul încărcat cu lemne cu care circulau s-a răsturnat într-o râpă Se circulă greu, în condiţii de ninsoare abundentă, pe A1. Coadă de kilometri pe Valea Oltului - DN 7 Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor Aterizări pe vreme extremă. Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza vântului puternic 1492 – Luptă de 700 de aniEmiratul Granada, ultimul stat maur din Spania, se predă armatelor catolice. Era finalul unei lupte de peste 700 de ani numită Reconquista, adică recucerirea Iberiei. Sultanul Boabdil al Granadei negociază cu spaniolii și acceptă să cedeze orașul. În fața fortăreței, se întâlnește cu regele Ferdinand de Aragon și regina Isabela a Castiliei.Palatul Alhambra din Granada este o capodoperă a arhitecturii islamice. A influențat scriitori, compozitori și chiar matematicieni. E o importantă destinație turistică.1839 – Prima fotografie cu LunaPictorul și inventatorul francez Louis Daguerre realizează prima fotografie cu Luna folosind o tehnică inventată de el – daghereotipia. A surpins detalii unice și clare. Imaginea a fost realizată cu o cameră obscură, care conținea o placă acoperită cu argint peste care a fost imortalizat cerul nopții, cu o precizie nemaivăzută.O lună mai târziu, laboratorul lui Daguerre este cuprins de un incendiu. Fotografia și documentele care au descris procesul au fost distruse pentru totdeauna.1921 – Originea primului robotÎn urmă cu 104 ani se juca într-un oraș cehoslovac prima piesă de teatru SF din istorie. Este vorba de R.U.R., scrisă de Karel Capek. Piesa avea un cuvânt nou: „robot”.Numele întreg al piesei este „Roboții Universali ai lui Rossum”. Roboții sunt oameni artificiali, creați pentru a munci. Numele vine din cuvântul slav pentru muncă grea.R.U.R. se termină cu distrugerea rasei umane de către roboți. Piesa a fost populară în epocă. De aceea, cuvântul „robot” a intrat în limba engleză și în literatura SF. Editor : M.I. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de... 2 „Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la... 3 Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu... 4 Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au... 5 Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...