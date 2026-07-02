digistoria

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Data publicării:
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Din articol
1976 - Ultim act de război 1964 - Lege împotriva rasismului 1937 - Dispariție misterioasă

1976 - Ultim act de război

Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țara care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam.

Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu o stea galben în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni.

După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.

1964 - Lege împotriva rasismului

Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criteriide rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. 

Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria SUA. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate, la Casa Albă. Martin Luther King era acolo.

Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de ziua SUA. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertate a celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului.

1937 - Dispariție misterioasă

Amelia Earhart și copilotul ei, Fred Noonan, au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până azi.

Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare și urmau să aterizeze pe insula Howland din Pacific, ca să realimenteze. Dar nu au ajuns niciodată acolo.

Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. Operațiunea de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939.

Editor : B.E.

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