Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 2 iulie Data publicării: 02.07.2026 07:43 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1976 - Ultim act de război 1964 - Lege împotriva rasismului 1937 - Dispariție misterioasă Cea mai îngustă stradă din România va fi restaurată. Primăria a obținut acordul proprietarilor din zonă Restricții pe DN1, în București: risc de prăbușire a unui stâlp de iluminat. Trafic afectat pe Pasarela Ikea Sediul Trezoreriei Municipiului București, inundat în urma furtunii. Dosare, calculatoare și echipamente, afectate de apa infiltrată Caz șocant în Vrancea: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit. Părinții au fost arestați Andrei Caramitru, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”: „Am intra într-un dezastru în trei-patru săptămâni” „Este nevoie de un acord politic”. Cristian Păun, mesaj pentru politicieni: „Agențiile de rating vor garanții că România face reforme” Un bărbat din Brașov a fost arestat după ce și-a bătut partenera. Incidentul, filmat de un localnic Soluția lui Ciprian Ciucu pentru a limita riscurile de inundație în București: „Avem deja un plan și soluții pentru finanțare” Incendiu la metrou după furtună: stația Universitate, blocată. Călătorii au fost evacuați 1976 - Ultim act de războiVietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țara care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu o stea galben în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni.După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.1964 - Lege împotriva rasismuluiPreședintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criteriide rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria SUA. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate, la Casa Albă. Martin Luther King era acolo.Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de ziua SUA. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertate a celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului.1937 - Dispariție misterioasăAmelia Earhart și copilotul ei, Fred Noonan, au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până azi.Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare și urmau să aterizeze pe insula Howland din Pacific, ca să realimenteze. Dar nu au ajuns niciodată acolo.Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. Operațiunea de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al... 3 Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan 4 Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei 5 Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...