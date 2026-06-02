digistoria

1953 - Încoronare televizată
Regina Elisabeta a II-a era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au făcut coadă să cumpere un televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV. Dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă.20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radio. Era un semn al noilor vremuri ce au urmat.1979 - Papa într-o țară comunistăPapa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca Papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și, mai ales, să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat Papa în țara natală.Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizit a Papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele „Solidaritatea" și eventualei căderi a regimului comunist.1966 - Luna văzută de aproapeSonda americană Surveyor I aseleniza în condiții bune și începea să transmită imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața Lunii.Surveyor 1 a făcut peste 11 mii de fotografii de pe suprafața Lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct.NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni, pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani credeau că probabilitatea de reușită era 10-15%.