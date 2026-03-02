1998 - OCEANE GALACTICE

Sonda spațială americană Galileo trimite înapoi pe Pământ informații uluitoare - pe Europa, una dintre lunile planetei Jupiter, există apă în stare lichid.

Prezența apei lichide poate însemna și prezența unor forme de viață. Oceanele de pe Europa sunt sub un strat gros și dur de gheață, ceea ce îngreunează explorarea.

Când misiunea Galileo s-a terminat, în 2003, sonda a fost prăbușită intenționat pe Jupiter, nu pe Europa, ca să fie eliminat riscul contaminării potențialei vieți extraterestre.

1949 - ÎN JURUL LUMII, FĂRĂ OPRIRE

Un bombardier american B-50 a aterizat în Texas și a intrat în cartea de istorie. A fost primul zbor în jurul lumii fără oprire. Călătoria a durat 94 de ore și 1 minut.

Avionul a decolat din Texas, a trecut peste Atlantic, Mediterana, Orientul Mijlociu, India, China, Filipine, Pacific, Hawaii și înapoi în Texas. URSS a fost evitată.

Avionul a fost realimentat în aer de mai multe ori. La bord erau două echipaje, care se roteau la fiecare 6 ore. Era dovada că SUA puteau ataca orice loc de pe glob.

1969 - PRIMUL ZBOR AL CONCORDE

La Toulouse, în sudul Franței, Concorde 001 a ieșit din hangar și s-a dus pe pistă. Pilotul Andre Turcat a accelerat cele 4 motoare Rolls-Royce. Avionul a decolat.

A fost primul zbor al avionului supersonic franco-britanic. După 27 de minute, Concorde 001 a aterizat în siguranță. Pilotul a spus că nu a avut nicio problemă majoră.

În mai, Concorde 001 a fost prezentat la Salonul Aviatic de la Paris. Iar în octombrie, a fost primul Concorde care a trecut de Mach 1. În prezent, este expus la muzeu.

Editor : C.S.