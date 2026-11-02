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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 noiembrie

Data publicării:
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1917 - STAT PENTRU EVREI

Ministrul britanic de Externe, lordul Balfour, îi trimite o scrisoare lordului Rothschild prin care îl informa că guvernul UK susține crearea unui stat național evreiesc.

Balfour a specificat, în text, că este vorba de un stat în Palestina, pe atunci o regiune a Imperiului Otoman. Guvernul britanic se angaja să ajute evreii în acest sens.

Declarația Balfour a avut consecințe pe termen lung. A crescut sprijinul pentru mișcarea sionistă și a stat la baza tutelei britanice pentru Palestina în 1923.

1988 - PRIMUL VIRUS ONLINE

Un student de la Universitatea Cornell din SUA a trimis un email unui calculator din rețeaua de la MIT. La email era atașat un mic program pe care studentul îl scrisese.

Programul trebuia să numere câte calculatoare erau legate la ARPANET. Dar a fost, de fapt, primul virus distribuit online. A primit numele creatorului, Morris.

Virusul s-a replicat până a infectat 10% din cele 60.000 de calculatoare din ARPANET. Morris a fost prins și a fost condamnat pentru pagubele pe care le-a provocat.

2008 – LEWIS HAMILTON DEVINE CAMPION

Lewis Hamilton câștigă primul său titlu de campion F1 după o cursă de infarct în Brazilia. Era abia pe locul 6 în ultimul tur al cursei finale din sezonul 2008.

Rivalul lui Hamilton, Felipe Massa, de la Ferrari, câștigă cursa și este campion câteva secunde. Dar mașina din fața lui Hamilton se strică. Așa, britanicul termină pe 5.

A fost suficient ca britanicul să îi sufle titlul eroului local de la Ferrari. Diferența finală în clasament a fost de doar 1 punct. Hamilton a câștigat alte 6 titluri de campion F1.

Editor : Ș.R.

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