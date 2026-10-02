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2001 - ARTICOLUL 5

NATO confirma activarea pentru prima și singura dată în istoria Alianței, Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Decizia a fost luată după atentatele din SUA.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul for decizional al NATO, a hotărât că atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 au fost un atac direct asupra Statelor Unite.

Articolul 5 prevede că un atac asupra unui stat NATO este un atac asupra întregii Alianțe. Prin activarea acestei prevederi, țările NATO și-au arătat solidaritatea cu SUA.

1941 - BĂTĂLIA PENTRU MOSCOVA

Armatele germane care invadaseră URSS declanșează operațiunea pentru cucerirea Moscovei. Capitala sovietică era obiectiv principal al planurilor lui Hitler.

Germanii aruncă în luptă până la 2 milioane de soldați, plus sute de avioane, mii de tancuri și zeci de mii de tunuri. Armata lui Stalin era inferioară numeric, în primă fază.

Sovieticii fac eforturi uriașe, aduc soldați din Siberia, mobilizează tot ce au și opresc avansul german la porțile Moscovei. De aici, Germania va fi împinsă până la Berlin.

2018 – ASASINAREA UNUI JURNALIST

Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi intra în consulatul țării sale din Istanbul. Avea nevoie de acte pentru căsătorie. Atunci a fost văzut ultima oară în viață.

O echipă de asasini îl aștepta și l-a ucis pe Jamal Khashoggi. Criminalii au scăpat apoi de cadavru. Ziaristul scria articole critice la adresa conducerii Arabiei Saudite.

Oficial, agenții care l-au asasinat pe jurnalist au acționat pe cont propriu. Unii au fost închiși. CIA a concluzionat că prințul moștenitor al Arabiei Saudite a ordonat crima.

Editor : C.S.

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