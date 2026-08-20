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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 august

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1940 - RĂZBUNAREA LUI STALIN

Lev Troțki, fostul lider sovietic și principalul adversar al lui Stalin, este asasinat de un agent NKVD, care îl lovește în cap cu un piolet. Trokți trăia în exil în Mexic.  

Asasinul a fost un comunist spaniol, plătit de Moscova. A fost prins și a stat 19 ani la închisoare în Mexic. După eliberare, a primit titlul de Erou al URSS și Ordinul Lenin.

Lev Troțki fusese numit de Lenin drept urmașul său, dar a pierdut lupta pentru putere cu Stalin. Fugise din URSS în 1929. Stalin personal a ordonat eliminarea lui.

1968 - PRIMĂVARA DE LA PRAGA

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, soldați sovietici și din alte țări ale Pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia ca să oprească „primăvara de la Praga”.

Brejnev, liderul URSS de atunci, se temea că reformele lui Alexander Dubcek, care deschideau țara către Vest, vor da idei și altor state din „lagărul socialist”.

România, Iugoslavia, China și Albania au denunțat invazia. 137 de cehoslovaci au fost uciși în lupte. Pe termen lung, intervenția a avut efectul opus: a slăbit dominația URSS.

1977 - VOIAJOR CĂTRE LUMI ÎNDEPĂRTATE

În urmă cu 49 de ani NASA lansa sonda Voyager 2, cu misiunea de a explora planetele îndepărtate și spațiul interstelar. Sonda își continuă misiunea și astăzi.

În ciuda numelui, a fost prima dintre sondele Voyager lansate. Nava spațială a trecut pe lângă Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Se deplasează cu 55.345 km/h.

Voyager 2 are la bord un disc aurit care conține detalii despre umanitate, despre Pământ și câteva melodii. Sonda este acum la peste 20 de miliarde km de Pământ.

Editor : C.S.

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