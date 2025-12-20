Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie Data publicării: 20.12.2025 08:42 Din articol 1989 - Azi în Timișoara 1951 - Prima centrală nucleară 2019 - Forța spațială Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Cristian Păun avertizează: „Românii o să o ducă foarte greu” Situație bizară într-un oraș din Vâlcea. Biroul viceprimarului a fost mutat în cimitir, după ce a intrat în conflict cu primarul BOR lansează „Trinitas Film”. Ce se va putea urmări pe platforma de streaming a bisericii Reabilitarea bazinului de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București poate începe. Când ar trebui finalizate lucrările Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Cum arată ultima prognoză a meteorologilor pentru Crăciun și Revelion Ucraina duce războiul până în Mediterană: petrolier din flota fantomă a Rusiei, atacat de Kiev într-o zonă strategică pentru Europa Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în Kupiansk; Kievul nu vrea să oprească războiul 1989 - Azi în TimișoaraRevoluţionarii din Timişoara se strângeau în centrul oraşului în Piaţa Victoriei. Oamenii au cerut demisia lui Nicolae Ceaușescu și a guvernului PCR. În acelaşi timp, la Bucureşti, Nicolae Ceauşescu ținea un discurs la televiziunea națională în care îi numea „huligani” pe protestatarii din Timișoara.Chiar și așa, militarilor li s-a cerut să se retragă în cazărmi. La ora 12:00, sirenele au răsunat în tot orașul. Timişoara devenea primul oraş eliberat de sub comunism.1951 - Prima centrală nuclearăUn reactor nuclear experimental, aflat în statul american Idaho, reușea să producă suficientă energie ca să aprindă patru becuri. Era primul reactor care producea curent. EBR-1, cum s-a numit reactorul, a fost prima centrală nucleară din lume. Asta deși scopul lui nu era să producă electricitate, ci să demonstreze noi tehnologii.În prezent, sunt sute de reactoare nucleare care produc curent, în multe țări de pe glob. Energia nucleară este considerată „verde”, deoarece nu produce CO2.2019 - Forța spațialăDonald Trump semna documentele prin care era creată cea mai nouă ramură a forțelor armate ale SUA: Forța Spațială sau Space Force.A fost prima ramură nouă creată după 1947, când a apărut Aviația. Sigla Space Force seamănă cu o rachetă stilizată, care are în centru Steaua Polară, tot stilizată.Cei 8.600 de militari spațiali se ocupă de sateliții de supraveghere și de comunicații, de detectarea pericolelor spațiale și de misteriosul avion spațial X-37B. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit... 2 Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a... 3 China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11... 4 Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul... 5 Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...