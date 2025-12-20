Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie

1989 - Azi în Timișoara

Revoluţionarii din Timişoara se strângeau în centrul oraşului în Piaţa Victoriei. Oamenii au cerut demisia lui Nicolae Ceaușescu și a guvernului PCR.

În acelaşi timp, la Bucureşti, Nicolae Ceauşescu ținea un discurs la televiziunea națională în care îi numea „huligani” pe protestatarii din Timișoara.

Chiar și așa, militarilor li s-a cerut să se retragă în cazărmi. La ora 12:00, sirenele au răsunat în tot orașul. Timişoara devenea primul oraş eliberat de sub comunism.

1951 - Prima centrală nucleară

Un reactor nuclear experimental, aflat în statul american Idaho, reușea să producă suficientă energie ca să aprindă patru becuri. Era primul reactor care producea curent.

EBR-1, cum s-a numit reactorul, a fost prima centrală nucleară din lume. Asta deși scopul lui nu era să producă electricitate, ci să demonstreze noi tehnologii.

În prezent, sunt sute de reactoare nucleare care produc curent, în multe țări de pe glob. Energia nucleară este considerată „verde”, deoarece nu produce CO2.

2019 - Forța spațială

Donald Trump semna documentele prin care era creată cea mai nouă ramură a forțelor armate ale SUA: Forța Spațială sau Space Force.

A fost prima ramură nouă creată după 1947, când a apărut Aviația. Sigla Space Force seamănă cu o rachetă stilizată, care are în centru Steaua Polară, tot stilizată.

Cei 8.600 de militari spațiali se ocupă de sateliții de supraveghere și de comunicații, de detectarea pericolelor spațiale și de misteriosul avion spațial X-37B.

