1988 - RĂZBOI PE TEREN SOVIETIC

Regiunea autonomă Nagorno-Karabah votează să se rupă de Azerbaidjan și să se lipească de Armenia. Începea primul război între armeni și azeri pentru această zonă.

Conflictul era o palmă dată Moscovei, deoarece părțile implicate erau în cadrul Uniunii Sovietice. Se luptau cetățeni sovietici cu cetățeni sovietici, pe teren sovietic.

Războiul a continuat până în 1994, după căderea URSS. Zeci de mii de oameni au murit. Conflictul s-a rezolvat abia în 2023, când azerii au reintegrat Nagorno-Karabah.

2006 – STEAGUL ROMÂNIEI ÎN ANTARCTICA

Se inaugura oficial prima Stație de cercetare științifică a României în Antarctica. Inițial era denumită Law-Racoviță, iar în 2011 este redenumită Law-Racoviță-Negoiță.

Numele vine de la exploratorul australian Philip Law, românul Emil Racoviță – primul biolog din lume care a studiat viața în Antarctica și exploratorul Theodor Negoiță.

Negoiță a fost și primul român care a atins Polul Nord în 1995. Stația din Antarctica a fost visul său de-o viață. În 2011 se stinge din viață iar stația îi preia numele.

1816 – OPERĂ CELEBRĂ

Opera „Bărbierul din Sevilla”, compusă de Gioachino Rossini, avea premiera la Teatro Argentina din Roma. A fost un fiasco. Publicul a huiduit constant.

Au fost mai multe incidente pe scenă. Dar în public erau mulți fani ai lui Giovanni Paisiello, rival al lui Rossini, care scrisese propria variantă a „Bărbierului din Sevilla”.

Acest prim eșec a fost doar o excepție. Opera scrisă de Rossini este acum una clasică. Se joacă și azi, după mai bine de 200 de ani, pe cele mai mari scene ale lumii.

Editor : M.I.