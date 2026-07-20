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Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 iulie

Data publicării:
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Din articol
1944 - HITLER SCAPĂ DE ATENTAT 1969 - „THE EAGLE HAS LANDED” 1974 - INVAZIE PE INSULA AFRODITEI

1944 - HITLER SCAPĂ DE ATENTAT

O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în „Bârlogul Lupului”, comandamentul din Prusia de Est.

Bomba fusese pusă acolo de Claus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape.

Piciorul mesei, din stejar masiv, l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Claus von Stauffenberg a fost executat a doua

zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă.

1969 - „THE EAGLE HAS LANDED”

Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe Lună. Modulul lunar Eagle a aselenizat la 20:17 UTC. Armstrong a spus faimoasa frază „The Eagle has landed”. 

După șase ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut „un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire”. Totul a fost transmis în direct la TV.

Era cea mai mare realizare a omenirii - călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni.

1974 - INVAZIE PE INSULA AFRODITEI

Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. Zeci de mii de soldați și sute de tancuri au debarcat.

Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat.

Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec.

Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.

Editor : M.B.

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